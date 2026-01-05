Un incendi en una xemeneia omple de fum una casa de Castellnou de Bages
El foc ha afectat una habitació d'una casa unifamiliar del carrer de l'Ermita de Sant Salvador
Regió7
Castellnou de Bages
Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest migdia en un foc de xemeneia en un habitatge de Castellnou de Bages. El foc s'ha originat a les 14:10 hores al carrer de l'Ermita de Sant Salvador en una casa unifamiliar de dues plantes.
A l'arribada dels efectius d'emergència, de l'habitatge sortia molt fum negre. Les flames han afectat una habitació, però el cos ha assegurat que l'incident no ha provocat danys personals.
L'incendi ha quedat extingit a les 15:18 hores.
