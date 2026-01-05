Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Cavalcada de ReisBorrasca FrancisAterratge d'emergència a IgualadaMor per repte viralNicolás Maduro
instagramlinkedin

Un incendi en una xemeneia omple de fum una casa de Castellnou de Bages

El foc ha afectat una habitació d'una casa unifamiliar del carrer de l'Ermita de Sant Salvador

Una dotació dels Bombers de la Generalitat

Una dotació dels Bombers de la Generalitat / Bombers de la Generalitat

Regió7

Castellnou de Bages

Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest migdia en un foc de xemeneia en un habitatge de Castellnou de Bages. El foc s'ha originat a les 14:10 hores al carrer de l'Ermita de Sant Salvador en una casa unifamiliar de dues plantes.

A l'arribada dels efectius d'emergència, de l'habitatge sortia molt fum negre. Les flames han afectat una habitació, però el cos ha assegurat que l'incident no ha provocat danys personals.

L'incendi ha quedat extingit a les 15:18 hores.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents