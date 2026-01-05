El negoci d’escape rooms de Sant Fruitós que no para de guanyar premis: un refugi terrorífic entre el joc i la por
Cindy Escape Box va néixer l'any 2020 de la mà de Cristina Cayuela i Alberto Pérez i ja suma 13 guardons entre les dues sales que tenen actives
S'han convertit en referents del sector del terror i estan preparant l'obertura de tres noves propostes
Alberto Pérez (1982) i Cristina Cayuela (1984) són els propietaris de Cindy Escape Box, un negoci d’escape rooms amb dues sales actives, Blasphemia i La isla de las muñecas, a Sant Fruitós de Bages. Ambdues opcions ofereixen una experiència de terror que els ha dut a guanyar 13 premis en cinc anys, consolidant-se així com una de les millors propostes del sector en tot l’estat. Ara, el matrimoni té en marxa l’obertura de tres espais més.
Tot va començar l’any 2017, quan la parella va crear unes caixes portàtils per dur-les a domicili. En veure la qualitat del joc, La Clau Room Escape de Manresa, que en aquells moments tenia una habitació lliure, els va oferir a Pérez i Cayuela instal·lar-hi La habitación de Cindy. D’aquí ve el nom de l’actual negoci, en honor als seus inicis. A la capital s’hi van estar fins a principis de 2020, quan van aventurar-se amb el seu projecte propi.
"Volíem recuperar la història inicial per a qui no la va poder jugar quan estava a Manresa"
Blasphemia va ser la seva primera sala, ubicada a carrer Padró, 27, a Sant Fruitós. Amb un local agafat i amb la pandèmia de la Covid pel mig, van centrar-se en la construcció d’una història i la definició de l’espai. Finalment, van obrir portes l’agost de 2020: «Va ser un boom», detallen. Passat un temps, el febrer de 2023, el matrimoni va llogar una nau al carrer Tarragona, 5, del mateix municipi: «Volíem obrir una sala més i va sortir l’oportunitat». En aquest espai on ara mateix només hi ha activa La isla de las muñecas, estan preparant l’obertura de dues propostes més per a aquest 2026, Museo W (Warren) i Cindy, la habitación: «Volíem recuperar la història inicial per a qui no la va poder jugar quan estava a Manresa», expliquen.
Anonymous, un homenatge
Just al costat del recinte on en un temps hi haurà tres sales actives, hi ha una altra nau en què també estan preparant una nova experiència. Es tracta d’Anonymous, l’únic escape room que no serà de terror i alhora el més especial de tots. Poc després d’iniciar el procés per obrir La isla de las muñecas, el matrimoni va perdre el seu fill i el germà de Cayuela en un accident: «És un homenatge a ells. Volem fer una proposta amb temàtica hacker, molt digital, que era el que els agradava».
"Porta molta feina, però volem que es noti l’amor en cada detall"
Per aquesta obertura, en canvi, no volen posar una data. El motiu és clar, els agrada fer-ho tot ells, al seu gust i ritme. Pérez, tècnic informàtic de formació i de professió, s’encarrega de fer tots els mecanismes, mentre que Cayuela fa les decoracions: «Porta molta feina, però volem que es noti l’amor en cada detall». De fet, de seguida que entres per la porta, t’adones que és un espai singular, treballat i un pèl terrorífic -el lavabo, també-. Moltes de les figures de l’entrada estan fetes per ells i les sales tenen efectes especials i moltes particularitats amb simbologia.
Tot plegat va començar arran d’una idea que cada vegada prenia més forma: «Al principi només era un extra, però va funcionar molt bé», assumeix Pérez. Malgrat això, l’home encara manté la seva feina com a informàtic a l’Institut Escola Manresa perquè li agrada i «ens dona una estabilitat mentre estem muntant les sales». Cayuela, en canvi, tot i haver-se dedicat durant anys com a Tècnica d’Emergències Sanitàries, actualment treballa a jornada completa a Cindy Escape Box.
"Quan va passar l’accident, se’ns va trencar la vida, però vam veure que havíem de tirar-ho endavant per ells. S’ha convertit en el nostre refugi"
L’indubtable és que ambdós passen incomptables hores treballant per continuar amb el projecte, que està impregnat de la seva essència: «Quan va passar l’accident, se’ns va trencar la vida, però vam veure que havíem de tirar-ho endavant per ells. S’ha convertit en el nostre refugi», admet la parella.
Terror i joc a parts iguals
Els dos escape rooms que tenen oberts tenen molt bona acceptació dels clients. «Són molt diferents», diuen, però s’han trobat que «molta gent reserva per jugar als dos i surten contents». A Blasphemia, el primer de tots i ambientat en un antic convent, accepten grups de tres a sis persones. En canvi, a La isla de las muñecas, basat en la fantasmagòrica i real Illa de les Nines de Mèxic, permet la participació de dos a sis participants. De referències a la realitat, aquesta no és l’única.
Per una banda, al Museo W quedarà reflectida la història de Lorraine i Ed Warren, dos personatges que, més enllà de ser coneguts per la popular saga de pel·lícules, van investigar sobre el món paranormal i van obrir al públic una col·lecció d’ocultisme. Pel que fa a Cindy, la habitación, tot i ser una història inventada, també fa referència a un objecte real, la caixa de Dybbuk, aparentment maleïda per un esperit maligne i que es troba exposada a Las Vegas. Malgrat que són propostes de terror, són «adaptables» i combinen «meitat por, meitat joc».
"No ho fem pels reconeixements, ho fem perquè la gent gaudeixi"
Després de guanyar més d’una desena de guardons i tenir un públic fidel i contínuament creixent -vingut de Catalunya i també d’Espanya, Portugal, Alemanya i la Xina, entre altres-, la parella assegura que «no ho fem pels reconeixements, ho fem perquè la gent gaudeixi. Per a nosaltres, el millor premi és que surtin contents i s’ho passin bé». Però, quina és la clau de l’èxit? Ells ho tenen clar, «som conscients que mai obrirem una sala que agradi a tothom. Per això, has de muntar allò que t’agradi a tu».
A més, tant Pérez com Cayuela fan èmfasi en la necessitat de conservar bé els espais i fer-los un bon manteniment, «les sales han d’estar com el primer dia». El matrimoni també destaca la importància de tenir un bon tracte al client: «El jugador és el primer. A vegades s’ha de ser comprensiu i una mica permissiu», apunten.
"Els escape rooms són com viure una pel·lícula com a protagonista"
El que queda clar és que els santfruitosencs s’estimen Cindy Escape Box i s’hi deixen la pell perquè funcioni, tiri endavant i sigui una experiència terroríficament meravellosa. Ja ho diuen ells, «els escape rooms són com viure una pel·lícula com a protagonista. Tu estàs dins i no et recordes de res de fora, desconnectes, no hi ha mòbils, obligacions ni preocupacions».
