Noves carrosses i canvis de recorregut marquen l'arribada dels Reis al Bages
Ses Majestats seran avui a tots els pobles, que veuran desfilar més d'un centenar de carruatges amb comitives que en alguns casos s'amplien amb personatges nous
El Bages ja ho té tot a punt per a l’arribada dels Reis de l’Orient aquesta tarda a totes les poblacions de la comarca. En general, les cavalcades mantenen una estructura similar a la de l’any passat, però en alguns casos els Reis arribaran amb noves carrosses i també hi haurà canvis de recorregut en algunes poblacions. Són els trets més destacats d’unes rues que estendran a més indrets els trams silenciosos introduïts l’any passat per a persones amb sensibilitat auditiva.
Sant Joan veurà desfilar 9 carrosses a la cavalcada d’avui, comptant la d’animació, i les de l’àngel, el Fumera, el carbó, els regals i la piscina de boles. Serà a les 6 amb un espectacle inicial al bosquet de l’avinguda del Torrent Canigó i fins al local de la Verbena, amb parada a la Plaça Major. Enguany, a banda de caramels, es llençaran ossets i pilotetes de plàstic.
A Sant Fruitós seran cinc carrosses les que acompanyaran les tres de Ses Majestats, i enguany, una Guàrdia Reial, que anirà a peu, s’afegirà al príncep Assuan, els astròlegs, les nines, l’estrella, els carboners i el tren dels revisors, el botones, els portadors de torxes, i els repartidors, en una cavalcada que enguany girarà al voltant de «la màgia i un món de fantasia». Començarà a l’avinguda de les Brucardes a 2/4 de 7, i farà el recorregut habitual fins al Cobert de la Màquina del Batre.
Un dels llocs d’estrena serà Súria, amb les carrosses dels tres Reis totalment renovades i cadascuna adaptada a una temàtica diferent per donar «una nova imatge més espectacular» a la cavalcada, apunten des de l’Ajuntament i el Foment Cultural de Súria, que organitzen la festa. Com l’any passat, s’acompanyaran d’unes estructures gegants, cap a mitja dotzena, per al carbonet, els regals, o un vaixell de paper. La cavalcada començarà a les 6 amb un espectacle teatralitzat i un contacontes a la plaça de Sant Joan, per esperar l’arribada de Ses Majestats per la baixada de Salipota. Enguany, també hi haurà teatralitzacions en dos punts de parada, a la carretera i darrere el carrer Diputació, a banda de les aturades dels Reis a l’església, on es repartirà coca i xocolata.
La cavalcada de Balsareny també sorprendrà amb un canvi de les tres carrosses dels Reis, que aniran acompanyats pel príncep i l’ambientació de la colla Els K + Sonen. Es mantindrà el recorregut de sempre, amb sortida a les 6 des de la carretera de Moià, i amb parades a l’església i a l’Ajuntament, on es donarà la clau de les cases a Ses Majestats i se’ls oferirà pa i sal. Després, podran saludar un per un els infants i en acabat, els patges repartiran els regals per les cases.
A Sant Vicenç, enguany Ses Majestats canviaran les carrosses amb què han circulat els darrers 50 anys i en lluiran unes de diferents, vingudes d’altres punts de l’estat, més vistoses i amb nous guarniments. Els acompanyaran el trenet i la de l’àngel, també renovada. La comitiva entrarà a 2/4 de 7 pel pont d’accés al poble entre focs d’artifici, i durant el recorregut, que serà el mateix de sempre, es repartiran uns 650 quilos de caramels.
A Artés hi haurà una renovació parcial de carrosses, amb la incorporació d’una locomotora que transportarà carbó i que tancarà la comitiva. S’afegirà a les dels reis, la de l’estrella en 3D estrenada l’any passat, la dels àngels, la del pessebre, i la dels regals. Es mantindrà el recorregut habitual, que s’iniciarà a les 6 amb l’arribada de Ses Majestats pel polígon, i amb parada a l’església, l’Ajuntament, i el Parc de Can Crusellas, on es farà l’acte final amb les salutacions.
La cavalcada d’Avinyó també arribarà amb novetats a la carrossa del Rei Baltasar, del tot transformada. Lluirà al costat de les de Melcior i Gaspar, i d’11 carrosses més en moviment, que transportaran els peculiars personatges de Disney, la bruixa avorrida, el Doraemon, i la Pantera Rosa, i també les de l’estrella, els àngels, els dimonis, el caganer, els pastors, els grallers i la dels regals. La comitiva arribarà a partir de 2/4 de 7 per la carretera d’Oló, i faran el recorregut de sempre cap a la plaça de l’Ajuntament i la sala polivalent.
El follet Valentina tornarà a acompanyar Ses Majestats a Navarcles, on arribaran a les 6 per la carretera de Talamanca amb una comitiva de set carrosses i els follets, amb les mascaretes renovades. Seguint l’itinerari habitual, acabaran cap a les 8 a la plaça de l’Ajuntament, i tot seguit iniciaran el repartiment dels regals per les cases.
Els patges també repartiran els regals als domicilis de Navàs després d’una cavalcada que començarà a 2/4 de 7 pel sud de la carretera de Berga. D’allà, la banda de música en directe, l’Eral i els tres Reis amb els teiers i els patges, es dirigiran a la plaça de l’Església, on es farà l’adoració i les salutacions. El recorregut continuarà pels carrers del poble amb un itinerari que, des de l’any passat i durant cinc anys, s’anirà renovant en cada edició per poder arribar a tots els racons del poble.
També hi haurà un canvi de recorregut a Sallent, que s’allargarà fins prop de 2 hores. Com sempre, l’arribada serà a les 6 pel Pont Nou, però hi haurà un canvi de sentit en l’itinerari, i el carrer del Cos, per on començava, ara serà el tram final fins arribar a la plaça de Santa Maria, on hi haurà l’escenari perquè els infants puguin saludar Ses Majestats. A més, enguany s’hi afegirà una nova carrossa, la dels isards, fins a sumar-ne vuit, amb les dels Reis, el carbó, els regals, les estrelles, i el trenet.
La rebuda dels Reis a Callús serà molt semblant a la de l’any passat, amb un castell de focs a les 7 de la tarda que anunciarà l’arribada per la carretera de Sant Mateu, des d’on faran el recorregut habitual amb l’orquestra de l’escola de Música, que acompanyarà les carrosses reials, la de l’estrella i la del patge Faruk cap a l’església i fins al casal. En acabat, es repartiran els regals per les cases.
Enguany també hi haurà coreografies a la cavalcada de Santpedor, amb l’escola de dansa de Castellnou, que acompanyarà Ses Majestats en el recorregut habitual juntament amb les carrosses de l’àngel, el carter, els carboners i el camió dels regals. Començarà a 2/4 de 7 a l’església i acabarà a la Sala de Cal Llovet on es repartiran els regals als infants.
El nucli de la Coromina veurà arribar els Reis a les 6, i cap a 2/4 de 8 entraran a Cardona per l’avinguda del Rastrillo, on iniciaran el recorregut de sempre per acabar a la plaça de la Fira amb les carrosses del carbó i dels regals.
Com ja és tradició, a Castellbell, els Reis de l’Orient arribaran a cavall entre focs d’artifici (de baixa intensitat) des de l’ermita del castell, a les 6 de la tarda, acompanyats de l’àngel i d’una comitiva que ha fet alguns retocs al vestuari i a les teies dels patges, i que s’aturarà als casinos del Burés i el Borràs, i a l’església de la Bauma.
