Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Alerta per neuJoan GarcíaCavalcada de ReisPastorets de BergaMor Climent Forner
instagramlinkedin

Noves carrosses i canvis de recorregut marquen l'arribada dels Reis al Bages

Ses Majestats seran avui a tots els pobles, que veuran desfilar més d'un centenar de carruatges amb comitives que en alguns casos s'amplien amb personatges nous

Preparatius i assajos previs a l'arribada de Ses Majestats a Súria

Preparatius i assajos previs a l'arribada de Ses Majestats a Súria / Ajuntament de Súria

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Manresa

El Bages ja ho té tot a punt per a l’arribada dels Reis de l’Orient aquesta tarda a totes les poblacions de la comarca. En general, les cavalcades mantenen una estructura similar a la de l’any passat, però en alguns casos els Reis arribaran amb noves carrosses i també hi haurà canvis de recorregut en algunes poblacions. Són els trets més destacats d’unes rues que estendran a més indrets els trams silenciosos introduïts l’any passat per a persones amb sensibilitat auditiva.

Sant Joan veurà desfilar 9 carrosses a la cavalcada d’avui, comptant la d’animació, i les de l’àngel, el Fumera, el carbó, els regals i la piscina de boles. Serà a les 6 amb un espectacle inicial al bosquet de l’avinguda del Torrent Canigó i fins al local de la Verbena, amb parada a la Plaça Major. Enguany, a banda de caramels, es llençaran ossets i pilotetes de plàstic.

A Sant Fruitós seran cinc carrosses les que acompanyaran les tres de Ses Majestats, i enguany, una Guàrdia Reial, que anirà a peu, s’afegirà al príncep Assuan, els astròlegs, les nines, l’estrella, els carboners i el tren dels revisors, el botones, els portadors de torxes, i els repartidors, en una cavalcada que enguany girarà al voltant de «la màgia i un món de fantasia». Començarà a l’avinguda de les Brucardes a 2/4 de 7, i farà el recorregut habitual fins al Cobert de la Màquina del Batre.

Un dels llocs d’estrena serà Súria, amb les carrosses dels tres Reis totalment renovades i cadascuna adaptada a una temàtica diferent per donar «una nova imatge més espectacular» a la cavalcada, apunten des de l’Ajuntament i el Foment Cultural de Súria, que organitzen la festa. Com l’any passat, s’acompanyaran d’unes estructures gegants, cap a mitja dotzena, per al carbonet, els regals, o un vaixell de paper. La cavalcada començarà a les 6 amb un espectacle teatralitzat i un contacontes a la plaça de Sant Joan, per esperar l’arribada de Ses Majestats per la baixada de Salipota. Enguany, també hi haurà teatralitzacions en dos punts de parada, a la carretera i darrere el carrer Diputació, a banda de les aturades dels Reis a l’església, on es repartirà coca i xocolata.

La cavalcada de Balsareny també sorprendrà amb un canvi de les tres carrosses dels Reis, que aniran acompanyats pel príncep i l’ambientació de la colla Els K + Sonen. Es mantindrà el recorregut de sempre, amb sortida a les 6 des de la carretera de Moià, i amb parades a l’església i a l’Ajuntament, on es donarà la clau de les cases a Ses Majestats i se’ls oferirà pa i sal. Després, podran saludar un per un els infants i en acabat, els patges repartiran els regals per les cases.

A Sant Vicenç, enguany Ses Majestats canviaran les carrosses amb què han circulat els darrers 50 anys i en lluiran unes de diferents, vingudes d’altres punts de l’estat, més vistoses i amb nous guarniments. Els acompanyaran el trenet i la de l’àngel, també renovada. La comitiva entrarà a 2/4 de 7 pel pont d’accés al poble entre focs d’artifici, i durant el recorregut, que serà el mateix de sempre, es repartiran uns 650 quilos de caramels.

A Artés hi haurà una renovació parcial de carrosses, amb la incorporació d’una locomotora que transportarà carbó i que tancarà la comitiva. S’afegirà a les dels reis, la de l’estrella en 3D estrenada l’any passat, la dels àngels, la del pessebre, i la dels regals. Es mantindrà el recorregut habitual, que s’iniciarà a les 6 amb l’arribada de Ses Majestats pel polígon, i amb parada a l’església, l’Ajuntament, i el Parc de Can Crusellas, on es farà l’acte final amb les salutacions.

La cavalcada d’Avinyó també arribarà amb novetats a la carrossa del Rei Baltasar, del tot transformada. Lluirà al costat de les de Melcior i Gaspar, i d’11 carrosses més en moviment, que transportaran els peculiars personatges de Disney, la bruixa avorrida, el Doraemon, i la Pantera Rosa, i també les de l’estrella, els àngels, els dimonis, el caganer, els pastors, els grallers i la dels regals. La comitiva arribarà a partir de 2/4 de 7 per la carretera d’Oló, i faran el recorregut de sempre cap a la plaça de l’Ajuntament i la sala polivalent.

El follet Valentina tornarà a acompanyar Ses Majestats a Navarcles, on arribaran a les 6 per la carretera de Talamanca amb una comitiva de set carrosses i els follets, amb les mascaretes renovades. Seguint l’itinerari habitual, acabaran cap a les 8 a la plaça de l’Ajuntament, i tot seguit iniciaran el repartiment dels regals per les cases.

Els patges també repartiran els regals als domicilis de Navàs després d’una cavalcada que començarà a 2/4 de 7 pel sud de la carretera de Berga. D’allà, la banda de música en directe, l’Eral i els tres Reis amb els teiers i els patges, es dirigiran a la plaça de l’Església, on es farà l’adoració i les salutacions. El recorregut continuarà pels carrers del poble amb un itinerari que, des de l’any passat i durant cinc anys, s’anirà renovant en cada edició per poder arribar a tots els racons del poble.

També hi haurà un canvi de recorregut a Sallent, que s’allargarà fins prop de 2 hores. Com sempre, l’arribada serà a les 6 pel Pont Nou, però hi haurà un canvi de sentit en l’itinerari, i el carrer del Cos, per on començava, ara serà el tram final fins arribar a la plaça de Santa Maria, on hi haurà l’escenari perquè els infants puguin saludar Ses Majestats. A més, enguany s’hi afegirà una nova carrossa, la dels isards, fins a sumar-ne vuit, amb les dels Reis, el carbó, els regals, les estrelles, i el trenet.

La rebuda dels Reis a Callús serà molt semblant a la de l’any passat, amb un castell de focs a les 7 de la tarda que anunciarà l’arribada per la carretera de Sant Mateu, des d’on faran el recorregut habitual amb l’orquestra de l’escola de Música, que acompanyarà les carrosses reials, la de l’estrella i la del patge Faruk cap a l’església i fins al casal. En acabat, es repartiran els regals per les cases.

Enguany també hi haurà coreografies a la cavalcada de Santpedor, amb l’escola de dansa de Castellnou, que acompanyarà Ses Majestats en el recorregut habitual juntament amb les carrosses de l’àngel, el carter, els carboners i el camió dels regals. Començarà a 2/4 de 7 a l’església i acabarà a la Sala de Cal Llovet on es repartiran els regals als infants.

El nucli de la Coromina veurà arribar els Reis a les 6, i cap a 2/4 de 8 entraran a Cardona per l’avinguda del Rastrillo, on iniciaran el recorregut de sempre per acabar a la plaça de la Fira amb les carrosses del carbó i dels regals.

Com ja és tradició, a Castellbell, els Reis de l’Orient arribaran a cavall entre focs d’artifici (de baixa intensitat) des de l’ermita del castell, a les 6 de la tarda, acompanyats de l’àngel i d’una comitiva que ha fet alguns retocs al vestuari i a les teies dels patges, i que s’aturarà als casinos del Burés i el Borràs, i a l’església de la Bauma.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
  2. Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
  3. «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
  4. Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
  5. La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  6. Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
  7. Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
  8. La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores

La nova cavalcada de Manresa manté el Pont Vell com a punt de sortida

La nova cavalcada de Manresa manté el Pont Vell com a punt de sortida

Cindy Escape Box: el negoci d'escape rooms de Sant Fruitós que no para de guanyar premis

Cindy Escape Box: el negoci d'escape rooms de Sant Fruitós que no para de guanyar premis

El negoci d’escape rooms de Sant Fruitós que no para de guanyar premis: un refugi terrorífic entre el joc i la por

El negoci d’escape rooms de Sant Fruitós que no para de guanyar premis: un refugi terrorífic entre el joc i la por

Les cavalcades al Bages, poble per poble

Les cavalcades al Bages, poble per poble

'Pistol Pete' Maravich: El precursor incomprès del bàsquet espectacle

'Pistol Pete' Maravich: El precursor incomprès del bàsquet espectacle

La Xina aprofita l’espai dels EUA en la seva retirada de l’ordre internacional

La Xina aprofita l’espai dels EUA en la seva retirada de l’ordre internacional

Delcy, i s’ha acabat la diversió...

Delcy, i s’ha acabat la diversió...

Repsol, Telefónica, Mapfre i el BBVA, pendents de les seves inversions

Repsol, Telefónica, Mapfre i el BBVA, pendents de les seves inversions
Tracking Pixel Contents