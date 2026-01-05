El Pont reforçarà un talús del carrer Esquirol amb el pressupost participatiu
Ha estat l'opció més votada, amb més d'un terç dels sufragis, en la primera edició que convoca l'Ajuntament
El Pont de Vilomara realitzarà enguany una actuació de reforç i contenció d'un talús del carrer Esquirol per canalitzar les roques que se'n desprenen tot sovint. Ha estat la proposta guanyadora dels pressupostos participatius que l'Ajuntament d'aquesta població ha convocat per primera vegada, i què s'hi ha interessat un 3,36% del cens. O sigui, que han votat 120 persones de les 3.569 majors de 16 anys que hi ha empadronades.
En aquesta primera convocatòria, l'Ajuntament destinava 20.000 euros per invertir en la proposta guanyadora, i justament la que ha resultat més votada està pressupostada amb aquest import màxim. Ha obtingut 49 vots, més d'un terç del total, i 13 més que la segona opció amb més suport, que era la de dotar l'ADF de material de primera intervenció, amb un import de 5.190 euros. Les altres propostes que hi havia sobre la taula, per ordre de més a menys vots, eren la instal·lació d'enllumenat públic al tram del carrer 4 amb Avinguda Constitució (20.000 euros), la construcció d'una pista de volei platja entre el carrer 1 i el carrer A (19.775 euros), la creació d'espais d'ombra al pati de l'escola Pompeu Fabra (19.950 euros), l'ordenació del trànsit al carrer Jesús des de l'inici fins al carrer Manresa (4.650 euros), la creació de dues zones d'aparcament de bicicletes i de patinets a la biblioteca i sala polivalent (5.000 euros), i la instal·lació de reductors de velocitat a l'avinguda Canigó (20.000 euros).
El termini de votació anava de l'1 al 15 de desembre, i un cop fet el recompte i avaluats els resultats, s'ha donat a conèixer la proposta guanyadora, que s'executarà al llarg d'aquest 2026.
