Una vintena de voluntaris d'ADF del Bages i el Moianès col·laboren en el control de la pesta porcina
Després de pentinar el terreny per buscar exemplars morts, ara les tasques se centren en la desinfecció d'equips
Una vintena de membres de la Federació d'ADF del Bages i Moianès participen juntament amb altres voluntaris d'arreu de Catalunya en les tasques de control i erradicació de la pesta porcina africana, de la qual es va declarar un nou brot el novembre passat després d'anys sense que se'n detectés cap cas. Després d'haver estat un temps fent batudes sobre el terreny per buscar animals morts, actualment, fan feines de desinfecció de vehicles i equips que surten de la zona zero, a un radi de 6 quilòmetres de l'origen del brot, a Cerdanyola.
Fins ara, la Federació d'ADF Bages-Moianès hi ha estat treballant amb 8 vehicles i 18 voluntaris en dies diferents provinents bàsicament de l'ADF Quercus, que inclou els municipis de Santa Maria d'Oló, Avinyó, l'Estany i Sant Feliu Sasserra; i també de l'ADF Pla de Bages, que engloba Manresa, Sant Fruitós i Sant Joan. Es coordinen a través del Secretariat d'ADF de Catalunya per assegurar que cada dia hi hagi algun equip preparat per fer la desinfecció corresponent a partir d'un calendari de dies i hores que s'estableix per cobrir les necessitats de cada moment amb prèvia comunicació dels Agents Rurals al Secretariat, explica el coordinador de l'ADF Quercus, Santi Montsech. Treballen des del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge que els Agents Rurals tenen a Torreferrussa (a Santa Perpètua de Mogoda), on es fan la majoria de les desinfeccions als equips i vehicles (des de les astores dels cotxes fins a les sabates dels agents) que entren i surten del radi de 6 quilòmetres al voltant del focus, a Cerdanyola del Vallès.
Hi ha un altre punt de desinfecció al Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), a Bellaterra, que porten a terme els Mossos d'Esquadra. En aquest cas, les ADF també hi contribueixen amb les cisternes proveint el centre de líquid desinfectant quan s'acaba, explica Montsech.
Aquestes són tasques que feia l'UME quan es va desplaçar fins a Cerdanyola en l'inici del brot, però des que l'exèrcit es va retirar, ara són les ADF i els Mossos qui ho assumeixen. Inicialment, en canvi, les ADF feien batudes per recórrer metre per metre el terreny més afectat amb l'objectiu d'identificar senglars morts i amb possible infecció per pesta porcina. "Ens organitzàvem per torns", diu Montsech, i s'havien arribat a concentrar fins a 35 voluntaris en un mateix dia.
