Una Cavalcada de Reis sense cavalls sorprèn els veïns de Castellbell i el Vilar
L'empresa responsable va considerar que les previsions meteorològiques i el risc de glaçades posaven en risc el benestar dels animals
Malgrat l'absència, Ses Majestats van repartir il·lusió a peu i entre focs d’artifici
La Cavalcada de Reis de Castellbell i el Vilar va viure ahir una absència inesperada: els cavalls que habitualment transporten a Ses Majestats. Acostumats a veure els animals prendre part en la desfilada, van ser moltes les persones que van quedar sorpreses. Precisament per aquest motiu, des de l’associació organitzadora s’ha emès un comunicat per esclarir-ne les causes, relacionades amb les condicions meteorològiques.
L’associació Amics de la Cavalcada de Reis de Castellbell i el Vilar ha assegurat que «el fet que no hi hagués cavalls durant la cavalcada d’enguany es va deure únicament a una decisió de l’empresa responsable». Segons l’entitat, els propietaris van considerar que «les previsions meteorològiques i el risc de glaçada podien posar en perill el benestar dels animals».
Malgrat els canvis d’última hora, Melcior, Gaspar i Baltasar van desfilar a peu, omplint els carrers del municipi bagenc de caliu, màgia i il·lusió, envoltats de focs d’artifici de baixa intensitat.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs