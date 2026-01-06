Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Loteria del NenCavalcada de ReisLes fotos de la Cavalcada de ManresaBorrasca FrancisAterratge d'emergència a Igualada
instagramlinkedin

Els Reis d’Orient arriben a Balsareny estrenant noves carrosses

Ses Majestats van desfilar per la vila i van ser rebuts a la Sala El Sindicat, on van compartir moments amb els infants

La Cavalcada de Reis de Balsareny, en imatges

La Cavalcada de Reis de Balsareny, en imatges

Veure Galeria

La Cavalcada de Reis de Balsareny, en imatges / Jordi Sarri / Montse González / Jordi Vilanova

Regió7

Balsareny

Amb el castell encara enfarinat, Ses Majestats van arribar ahir a Balsareny, aquest any amb la gran novetat d’estrenar carrosses.

Després de visitar el Casal Verge de Montserrat, els Reis d'Orient van iniciar la Cavalcada precedida per Els K+Sonen, l’hereu i la pubilla, el Príncep Assuan i un seguici de més de cinquanta patges fins a l’església de Santa Maria. Els carrers van quedar il·luminats al pas d’unes carrosses noves, més grans, més lleugeres i més segures.

Un cop feta l’adoració, la comitiva es va dirigir, aquest cop a peu, fins a la Sala El Sindicat, on l’alcalde Isidre Viu va rebre Melcior, Gaspar i Baltasar oferint-los la sal, el pa i la clau de la ciutat. Allà mateix, Ses Majestats van poder i fer-se fotos amb els infants del poble.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
  2. Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
  3. Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
  4. «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
  5. Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
  6. Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
  7. La borrasca Francis porta la neu a la Catalunya central: de flocs dispersos a Manresa a paisatges blancs al Moianès, Berguedà i Solsonès
  8. Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm

Els grans premis del sorteig de la Loteria del Nen esquiven la Catalunya central

Els grans premis del sorteig de la Loteria del Nen esquiven la Catalunya central

Fred intens i sol d’hivern en una Fira de Reis molt concorreguda a Igualada

Fred intens i sol d’hivern en una Fira de Reis molt concorreguda a Igualada

L’home més longeu de Catalunya compleix 110 anys: «Cuino, em faig el llit i vaig a buscar bolets»

L’home més longeu de Catalunya compleix 110 anys: «Cuino, em faig el llit i vaig a buscar bolets»

Caracas viu una nit de sobresalts amb trets als voltants del palau de Govern i altres zones

Caracas viu una nit de sobresalts amb trets als voltants del palau de Govern i altres zones

Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16

Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16

Els Reis d’Orient arriben a Balsareny estrenant noves carrosses

Els Reis d’Orient arriben a Balsareny estrenant noves carrosses

La Cavalcada de Reis de Balsareny, en imatges

La Cavalcada de Reis de Balsareny, en imatges

Els principals rius de la Catalunya central sota lupa: l’ACA analitzarà la presència de microplàstics

Els principals rius de la Catalunya central sota lupa: l’ACA analitzarà la presència de microplàstics
Tracking Pixel Contents