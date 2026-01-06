Els Reis d’Orient arriben a Balsareny estrenant noves carrosses
Ses Majestats van desfilar per la vila i van ser rebuts a la Sala El Sindicat, on van compartir moments amb els infants
Regió7
Amb el castell encara enfarinat, Ses Majestats van arribar ahir a Balsareny, aquest any amb la gran novetat d’estrenar carrosses.
Després de visitar el Casal Verge de Montserrat, els Reis d'Orient van iniciar la Cavalcada precedida per Els K+Sonen, l’hereu i la pubilla, el Príncep Assuan i un seguici de més de cinquanta patges fins a l’església de Santa Maria. Els carrers van quedar il·luminats al pas d’unes carrosses noves, més grans, més lleugeres i més segures.
Un cop feta l’adoració, la comitiva es va dirigir, aquest cop a peu, fins a la Sala El Sindicat, on l’alcalde Isidre Viu va rebre Melcior, Gaspar i Baltasar oferint-los la sal, el pa i la clau de la ciutat. Allà mateix, Ses Majestats van poder i fer-se fotos amb els infants del poble.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
- La borrasca Francis porta la neu a la Catalunya central: de flocs dispersos a Manresa a paisatges blancs al Moianès, Berguedà i Solsonès
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm