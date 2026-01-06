Els principals rius de la Catalunya central sota lupa: l’ACA analitzarà la presència de microplàstics
Es faran mostrejos en 54 punts a Catalunya, 13 dels quals al Bages, el Berguedà i l’Anoia, incloent-hi els rius Llobregat, Cardener i Anoia
L'estudi suposa una inversió de més de 291.000 euros
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) analitzarà la presència de microplàstics als principals rius de Catalunya, entre els quals hi ha el Llobregat, el Cardener i l’Anoia. L’estudi es durà a terme mitjançant un contracte que s’ha tret a licitació, amb una inversió superior als 291.000 euros i una durada de 23 mesos. La regió central concentrarà un total de 13 punts de mostreig.
L’objectiu de la investigació, segons detallen des de l’ACA, és «analitzar les partícules de polímers sintètics i insolubles en l’aigua, amb mides compreses entre 0,1 micròmetres i 1,5 mil·límetres, així com fibres amb longituds d’entre 0,3 micròmetres i 15 mil·límetres». En referència a la tipologia dels plàstics que s’examinaran, predominaran el polietilè —present en bosses i ampolles de plàstic—, el polipropilè —habitual en envasos, canyes i fibres industrials— i el poliestirè, localitzable en escumes, estris de cuina i joguines.
Per dur a terme l’anàlisi, s’han seleccionat un total de 54 punts de mostreig a les principals conques fluvials catalanes. Concretament, es faran mostres al riu Llobregat —incloent-hi el seu afluent, el Cardener—, a l’Anoia, així com a les conques del Ter, la Muga, la Tordera, el Fluvià, el Besòs, el Foix i el Segre, i a les rieres de Rubí i la Bisbal. S’observaran diversos trams de riu, l’aigua d’entrada i sortida d’algunes estacions depuradores, així com trams fluvials amb poques pressions antròpiques. En total, es recolliran 123 mostres distribuïdes en tres campanyes.
13 punts de mostreig a la regió central
A la Catalunya Central hi haurà 13 punts de mostreig. Al Bages, es recolliran mostres en quatre ubicacions: dos trams del riu Cardener —un dels quals situat aigües amunt de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Manresa—, així com a l’influent (entrada d’aigua per ser tractada) i a l’efluent (sortida d’aigua ja tractada) d’aquesta mateixa depuradora.
Al Berguedà, s’ha previst un punt de mostreig a la capçalera del riu Llobregat, a Castellar de n’Hug. Al Baix Llobregat, aquest riu també serà analitzat en dos trams diferenciats i a l’influent i l’efluent de l’EDAR d’Abrera.
Pel que fa a la comarca de l’Anoia, s’han definit quatre zones d’anàlisi seguint el mateix patró que al Bages. S’estudiarà la presència de microplàstics en dos trams del riu Anoia —un situat aigües amunt de l’EDAR d’Igualada—, així com a l’aigua d’entrada i de sortida de la depuradora.
El contracte, pendent d’adjudicar i formalitzar, tindrà una durada total de 23 mesos: 14 destinats als mostrejos, tres a l’anàlisi de les mostres i tres més a l’obtenció i interpretació dels resultats. Segons l’ACA, la investigació «servirà per identificar la presència de microplàstics als nostres rius i definir, en el futur, actuacions per minimitzar la presència d’aquests contaminants».
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
- La borrasca Francis porta la neu a la Catalunya central: de flocs dispersos a Manresa a paisatges blancs al Moianès, Berguedà i Solsonès
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm