Navàs projecta una reforma de l’edifici Mercantil com a equipament públic
Una primera intervenció dignificarà l’exterior de l’històric immoble, d’estil modernista, i més endavant s’habilitarà per dins amb espais al servei d’entitats i de l’emprenedoria
Navàs guanyarà un nou equipament públic a l’històric edifici modernista El Mercantil, situat en ple centre del nucli urbà, que vol reformar gairebé per complet amb el que ha denominat «Projecte Mercantil 2030», que és quan l’Ajuntament confia que podrà tenir-lo enllestit.
Es tracta d’un immoble centenari de grans dimensions (ocupa una superfície de 376 metres quadrats distribuïts en una planta baixa i primer pis a la cantonada de la carretera de Berga i el carrer Pau Casals), que l’Ajuntament va adquirir el 2023 i que és un Bé Cultural d’Interès Local pel seu estil modernista. Ja fa un temps que està en desús, per la qual cosa l’Ajuntament hi va fer una primera actuació de neteja i assentament amb la col·locació d’unes reixes protectores per evitar l’entrada d’aigua quan plou i el deteriorament de l’edifici. Mentrestant, ha estat treballant en la redacció d’un projecte més ambiciós per condicionar-lo com a equipament multifuncional, bàsicament al servei d’entitats, de la cultura i de l’emprenedoria, per bé que els usos concrets s’han d’acabar de consensuar entre tots els grups, tenint en compte que el gros de l’obra no es farà fins al proper mandat, apunta l’alcalde, Jaume Casals, i això comptant que es pugui disposar de les subvencions previstes.
Es vol començar per una intervenció externa que consisteix a construir una coberta de fusta que eviti les filtracions d’aigua que hi ha ara, i arranjar tota la façana i els balcons de l’edifici. El cost de l’obra puja a uns 470.000 euros i l’Ajuntament confia a rebre una subvenció demanada a la Generalitat amb què podria pagar-ne fins a 275.000, si bé no ho sabrà fins a l’estiu vinent, i és a patir d’aquí que es miraria d’executar els treballs, que podrien estar enllestits el 2027. De moment, però, ja s’ha fet l’aprovació inicial de la rehabilitació de façanes i cobertes.
Més endavant, hi ha prevista la intervenció principal per adequar tot l’interior de l’immoble, en aquest cas amb un cost d’uns 750.000 euros que, en part, es voldrien cobrir amb els 480.000 que haurien d’arribar el 2028 del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat. Amb aquesta reforma, el projecte contempla el condicionament de la planta baixa, on hi havia hagut les oficines d’una entitat bancària, i també de la planta primera, i connectar els dos pisos amb un ascensor. Hi ha la proposta d’adequar quatre oficines, vuit sales per a reunions, i una sala comuna, pensant en un hotel d’entitats. Entre altres coses, s’hi podria encabir un espai de lloguer destinat al coworking per a l’emprenedoria, i s’hi podrien traslladar l’actual punt d’informació juvenil Raig, o el servei municipal d’aigües, per als quals ara es paga un lloguer, entre altres opcions.
Per a més endavant, i en una fase encara no prevista, es podria habilitar una sala diàfana per a diversos usos en un espai de la planta baixa de l’edifici que actualment ocupen uns garatges, pensant en la possibilitat de fer-hi exposicions temporals a l’espera de veure quin podria ser el seu ús definitiu.
L’alcalde recorda que, de moment, tot plegat són només propostes. «Primer ho rehabilitarem, i ja acabarem de veure què s’hi fa», amb la condició que siguin serveis oberts a la ciutadania.
Memòria per reivindicar l’edifici
Mentrestant, l’Ajuntament té sobre la taula una proposta de memòria per explicar i divulgar la importància que ha tingut per al poble aquest edifici de més de cent anys d’història (va ser construït el 1911 per Josep Alsina i Coll, i encara se’n conserven els plànols a l’Arxiu Municipal).
L’alcalde explica que s’ha parlat amb un historiador local i que s’han gravat dos vídeos amb testimonis que parlen d’aspectes històrics de l’edifici. Amb això, i amb fotografies, «es vol recordar que en aquest edifici hi havia hagut una polleria, un bar, un hostal, o una entitat bancària...», diu Casals, amb la idea de «fer memòria i que la gent es vagi familiaritzant» amb un edifici al qual es vol donar nous usos com a equipament municipal. Més endavant ja es concretarà de quina manera es mostra tot aquest material.
