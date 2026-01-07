Aguilar prepara una restauració integral del molí medieval del castell de Castellar
La construcció, de valor històric i patrimonial, està en desús des de mitjans del segle passat, i la voluntat de l’Ajuntament és que torni a funcionar i fer-la visitable
L’Ajuntament d’Aguilar de Segarra vol afrontar en els pròxims mesos una rehabilitació «integral i rigorosa» de l’antic molí fariner d’època medieval que havia estat propietat del castell de Castellet, i que encara es conserva tot i que està en desús des de fa més de 60 anys. Després d’haver encarregat un estudi arqueològic i històric «que constata el valor patrimonial» d’aquesta construcció, ara es vol restaurar per fer-lo visitable i perquè pugui tornar a funcionar en moments puntuals, segons que ha explicat l’alcalde de la població, Ricard Tomàs.
De moment, l’Ajuntament compta amb una primera subvenció de la Generalitat per afrontar la primera fase dels treballs entre l’any que ve i el 2027, amb un pressupost de 479.151 euros. Tanmateix, vol optar a una altra convocatòria d’ajuts per a aquest tipus de restauracions, en aquest cas de la Diputació i, si l’aconseguís, «estudiaríem la possibilitat d’afrontar tota l’obra sencera», diu l’alcalde. De fet, la rehabilitació no tan sols afectaria el molí en si mateix, sinó que també s’arranjaria tot l’espai, encara existent, on hi ha la bassa i el canal que porta l’aigua des de la confluència de les rieres Massana i Aguilar (més avall, riera de Rajadell) i que servia per fer-lo funcionar. Això permetria que ho tornés a fer en les mateixes condicions com ho havia fet durant la seva vida útil. També s'arreglarà la construcció que es va afegir al molí a començament del segle XIX en plantes superiors, per cobrir-lo, i on es va habilitar l’habitatge pels moliners, que hi van produir farina fins als anys 60. «Ho volem restaurar com un conjunt, perquè si volem explicar com era la vida al voltant del molí, és bo poder explicar com s’hi treballava i com s’hi vivia», sosté Tomàs. Diu que, de fet, n’hi havia hagut dos de molins, però només se’n conserva un perquè l’altre es va desmuntar quan va deixar de funcionar.
Tot plegat, s’integra dins el pla de rehabilitació del conjunt monumental de Castellar, que ha centrat els esforços en l’antic castell, on ja fa anys que es va començar a treballar en la seva recuperació i encara hi ha una darrera fase pendent d’acabar.
De fet, al castell de Castellar hi havia dues finques; la pròpia del castell, i la del molí, que consta de dos edificis. El més antic, on hi ha el molí, és de propietat municipal després que fos cedit a l’Ajuntament. L’altre, la casa nova, és del segle XVIII, i és de propietat privada juntament amb les terres del molí.
