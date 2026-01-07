Avinyó adequarà les instal·lacions de Can Tutó per augmentar-hi l’activitat
L’Ajuntament vol revitalitzar l’antic centre cívic, que està pràcticament en desús, amb millores en els serveis i l’accessibilitat
L’Ajuntament d’Avinyó vol fer de Can Tutó un edifici multifuncional amb un servei de coworking per a emprenedors, i amb altres espais a disposició de col·lectius i entitats que donin impuls a un edifici que actualment està infrautilitzat. És un immoble antic, on l’equip de govern ha projectat millores centrades bàsicament en la climatització, els subministraments i els accessos per garantir unes mínimes condicions d’ús i fer que hi creixi l’activitat.
Es tracta d’un edifici de planta baixa i plantes primera i segona, però en l’actualitat, el seu ús pràcticament queda limitat a un espai dels baixos dedicat als Matiners. De forma esporàdica, també l’utilitzen l’Escola Municipal de Música, en cas que necessiti alguna aula addicional, alguna entitat, o a nivell més particular, es fa servir per a celebracions d’aniversari o classes de repàs, explica l’alcalde d’Avinyó, Sergi Grau. En un futur es pretén que continuï sent un espai polivalent amb la idea que s’hi pugui anar intensificant l’activitat, aprofitant el que ja s’hi fa, i amb altres propostes noves, diu l’alcalde. S’hi voldria incloure un espai de coworking, i també per a reunions, conferències, un espai d’assaig per als Bastoners, o per a activitats diverses que hi puguin plantejar col·lectius i entitats.
Per això s’ha dissenyat un projecte de millores internes que no afectaran estructuralment l’edifici, però hi milloraran les condicions d’ús, apunta l’alcalde. Es preveu una primera actuació de millora de la climatització, amb un sistema d’aerotèrmia que permeti substituir els radiadors actuals. L’obra, que compta amb una subvenció dels ajuts Next Generation, es preveu que de cara a la primavera ja estigui enllestida.
Tot seguit, es procedirà a una millora dels tancaments, «que ja són de doble vidre, però sense pont tèrmic», diu Grau, i confia que es podrà executar de forma directa perquè «el cost és relativament petit». Més endavant, es renovarà tota la instal·lació elèctrica i l’enllumenat, i finalment, es condicionaran els accessos, amb una proposta que inclou la instal·lació d’«un ascensor o rampa» que comuniqui les diferents plantes de l’edifici.
Aquestes dues darreres obres «ja són de més envergadura», apunta l’alcalde, «però confiem que ens podrem acollir a noves subvencions que surtin». Considera que la divisió del projecte en quatre parts «fa que l’obra sigui més fàcilment executable, i a mesura que hi anem treballant, ja hi podrem anar introduint activitats». Diu que amb la climatització feta, per exemple, aquest edifici podrà servir de refugi climàtic a l’estiu, i que en el moment que s’hagi renovat la instal·lació elèctrica, ja es podria obrir l’espai de coworking.
