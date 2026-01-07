Els Reis han arribat enguany a Santpedor entre coreografies i danses
Els Reis d'Orient també han arribat un any més a Santpedor en una nit màgica que, tot i el fred i la neu del matí, durant la cavalcada no va espantar els santpedorencs i santpedorenques que dilluns esperaven amb il·lusió la seva arribada.
Enguany, la cavalcada comptava amb noves danses i coreografies, gràcies a la col·laboració de l'Escola de Dansa de Castellnou i, a més, el recorregut estrenava sonorització.
Per donar la benvinguda a Ses Majestats es van fer repicar les campanes de l'Església de Sant Pere d'Or, i a partir d'aquí, la comitiva entrava a la plaça a ritme de Batukad'Or. La batucada de Santpedor també els va fer l'entrada a Cal Llovet. Després, l'alcalde, Agustí Comas Guitó, va fer entrega a Melcior, Gaspar i Baltasar de la clau màgica que els va permetre deixar els regals a les cases del poble.
La cavalcada va continuar davant una munió de gent que van seguir el recorregut per agafar caramels i saludar els patges, àngels i Reis.
