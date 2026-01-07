Cardona construirà sis nous habitatges a Cal Muntada i rehabilitarà diversos pisos municipals
Els comptes municipals aprovats recentment prioritzen la creació i recondicionament d'habitatge, entre altres eixos d'actuació
L’Ajuntament de Cardona vol reforçar enguany les polítiques d’habitatge amb la construcció de sis llars a Cal Muntada, així com amb la rehabilitació de diversos pisos municipals a l’edifici de la Casa dels Gegants i a les Colònies Arquers. Aquest conjunt de mesures arriba després de l’aprovació recent del Pressupost Municipal per al 2026, que ascendeix a 7.327.013,74 euros, un 3,83% més que l’any anterior. Segons el consistori, aquesta aprovació «consolida l’estabilitat econòmica i permet continuar impulsant polítiques estratègiques per al desenvolupament del municipi».
El pressupost ordinari se situa en 5.416.826 euros, amb un increment del 3,4%, mentre que el capítol d’inversions arriba als 1.910.187,74 euros, un 5,22% més. L’endeutament previst és de 513.903,61 euros i el volum de subvencions supera els 1,39 milions d’euros. Més enllà de posar l’accent en la creació d’habitatge, es mantenen els ajuts municipals per facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer, dotats amb 22.000 euros.
D’altra banda, els comptes també destinen recursos a la millora urbana. En concret, s’invertiran 120.000 euros a la via pública, 65.000 euros als camins rurals, 45.000 euros al clavegueram i 15.000 euros als parcs. Així mateix, es rehabilitarà part del nucli històric amb diverses actuacions: a la plaça del Dr. Merli, amb una inversió de 77.982 euros; a l’exterior del Portal de Graells, amb un cost de 150.862 euros; a la façana i la coberta de la Casa dels Gegants, amb una inversió de 124.000 euros; i a les façanes de l’Ajuntament, amb un import de 79.454 euros.
Atenció a les persones
Alhora, el pressupost vol enfortir projectes d’atenció a les persones i en l’àmbit educatiu, com el Projecte Comunitari Musicant, consolidat a totes les escoles del municipi, amb una inversió de 15.200 euros. També es preveu l’augment dels ajuts a activitats extraescolars i de les beques per a estudis a Musicant, amb una dotació de 4.000 euros, així com el suport en equipament a la Biblioteca Marc de Cardona, amb una inversió de 3.500 euros.
Pel que fa als equipaments municipals, destaquen les actuacions de millora al Pavelló Municipal d’Esports, amb un import de 360.177 euros, i a la Piscina Municipal, amb una inversió de 18.000 euros. També es preveu l’adequació de les noves dependències de la Policia Local, actuacions de climatització en equipaments educatius i culturals, amb una inversió de 73.000 euros, i la instal·lació de panells solars fotovoltaics, amb un cost de 165.779 euros.
A més, durant el 2026 es donarà continuïtat al Pla de Carrers i Places, amb actuacions a la plaça del Mercat, el carrer Escasany, l’avinguda del Rastrillo i el projecte de la plaça de la Fira. Finalment, els plans d’ocupació permetran reforçar serveis com la Brigada Municipal, els Serveis Socials, el Servei d’Atenció Domiciliària, el programa Cuidem-nos i el servei d’Urbanisme.
