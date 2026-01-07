Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys

El funeral se celebrarà aquest dijous a 3/4 de 10 del matí al tanatori Mémora de Manresa

Toni González ha mort als 56 anys

Toni González ha mort als 56 anys / Arxiu | Jaume Grandia

Jaume Grandia

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages ha perdut aquest dimarts Toni González Fité, a l’edat de 56 anys, molt conegut al poble perquè juntament amb els seus pares i el seu germà, va regentar la popular Fonda Sant Benet. Aquest establiment, situat a la carretera de Vic, s'ha convertit de fa temps en un dels llocs de reunió molt habitual dels santfruitosencs per seguir les competicions esportives, principalment del futbol i del motor.

Toni González, també va destacar com a copilot de diversos equips automobilístics, participant en les proves dels campionats catalans durant la passada dècada dels anys 90.

L’ofici funeral tindrà lloc aquest dijous, a ¾ de 10 del matí, al Tanatori Mémora de Manresa.

