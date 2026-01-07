Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys
El funeral se celebrarà aquest dijous a 3/4 de 10 del matí al tanatori Mémora de Manresa
Jaume Grandia
Sant Fruitós de Bages
Sant Fruitós de Bages ha perdut aquest dimarts Toni González Fité, a l’edat de 56 anys, molt conegut al poble perquè juntament amb els seus pares i el seu germà, va regentar la popular Fonda Sant Benet. Aquest establiment, situat a la carretera de Vic, s'ha convertit de fa temps en un dels llocs de reunió molt habitual dels santfruitosencs per seguir les competicions esportives, principalment del futbol i del motor.
Toni González, també va destacar com a copilot de diversos equips automobilístics, participant en les proves dels campionats catalans durant la passada dècada dels anys 90.
L’ofici funeral tindrà lloc aquest dijous, a ¾ de 10 del matí, al Tanatori Mémora de Manresa.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026