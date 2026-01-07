Sallent compra un bloc de 120 pisos a mig fer per destinar a usos públics
L’estructura forma part d’una promoció privada que quedar aturada per la crisi el 2010, va passar a mans de la Sareb, i ara s’ha adquirit a l’estat per 340.000 euros
L’Ajuntament de Sallent és el nou propietari de l’estructura d’una promoció de 120 pisos que fa uns anys es va començar a construir al carrer Verge del Pilar, però que va quedar aturada l’any 2010, en plena crisi immobiliària. Des d’aleshores, el bloc ha mantingut l’esquelet de l’edifici a mig fer fins que s’ha vist l’oportunitat de comprar-lo per 340.000 euros i convertir-lo en un complex municipal. La idea és destinar-lo majoritàriament a equipaments públics, explica l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, tot i que se n’hauran de definir exactament els usos perquè és un projecte a llarg termini.
De fet, l’Ajuntament ja s’havia interessat fa uns anys en aquest gran bloc com a possible espai d’ubicació de la nova residència, recorda Ribalta, però aleshores «ens en demanaven 3,5 milions d’euros més l’IVA», de manera que es va descartar la compra i es va optar per ubicar la residència a l’àmbit de la Fàbrica Vella, on s’està acabant de construir. I és que, amb la suspensió de les obres, aquesta promoció va passar a mans de la Sareb, la gestora que es va crear el 2012 per liquidar els actius immobiliaris tòxics derivats de la crisi. Una gestora que, des del 2022 és participada majoritàriament per l’estat espanyol, i és en aquest context que l’Ajuntament ha vist l’oportunitat de renegociar la compra a un preu molt inferior al que es demanava inicialment, explica Ribalta. Són 340.000 euros (més l’IVA), que va proposar l’Ajuntament i que l’estat ha acceptat.
A partir d’aquí s’haurà de buscar finançament per anar transformant aquest edifici en espais d’ús públic encara per definir. D’entrada, es proposa enderrocar una part de l’edificació per poder ampliar l’espai d’aparcaments que ja hi ha a la zona, i la resta ofereix múltiples possibilitats d’ús que s’hauran d’anar concretant, com ara la creació de nous espais municipals i, fins i tot, la planificació de pisos tutelats.
L’habitatge, al Barri Vell
Tanmateix, l’Ajuntament es vol allunyar de la idea de destinar majoritàriament aquesta estructura a habitatges, perquè «la nostra aposta és crear habitatge al nucli antic» amb la millora i la rehabilitació dels ja existents, sosté Ribalta. Recorda que actualment al Barri Vell «hi ha més de 300 pisos buits».
És la línia en què s’han orientat els pressupostos d’aquest 2026, en què també hi ha la intenció de presentar-se als ajuts del Pla de Barris «com una oportunitat històrica» per revitalitzar el nucli antic, «on es concentra l’activitat comercial i la vida del poble». En aquest sentit, es vol fugir dels nous habitatges allunyats del centre i sense identitat, sosté Ribalta, i per això, l’aposta futura per a l’edificació que ara s’ha comprat va encaminada més aviat a equipaments municipals.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026