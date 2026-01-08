Anna Maria Riera i Erola Jons seran les pregoneres de la Festa Major d’Hivern de Sant Fruitós de Bages
L’acte se celebrarà el dissabte 17 de gener a l'espai cultural Nexe
Regió7
La professora i directora de la Coral de Sant Fruitós, Anna Maria Riera Fontcuberta, serà la pregonera de la Festa Major d’Hivern 2026 del municipi, mentre que la cantant i creadora de continguts Erola Jons assumirà el paper de pregonera jove. L’acte tindrà lloc el dissabte 17 de gener, a les sis de la tarda, al Nexe – Espai de Cultura, i donarà el tret de sortida a la celebració de la Festa Major d’Hivern.
Anna Maria Riera Fontcuberta (Sant Fruitós de Bages, 1958) és una figura clau de la vida cultural i musical del municipi. Pianista llicenciada pel Conservatori del Liceu de Barcelona, ha dedicat tota la seva trajectòria professional a la docència musical, exercint durant dècades en diversos centres educatius i al capdavant de la Coral del municipi. La seva trajectòria és un exemple de compromís amb la cultura, l’educació i el teixit associatiu del poble, motiu pel qual la seva designació com a pregonera suposa un reconeixement a tota una vida de dedicació a Sant Fruitós de Bages.
Per la seva banda, Erola Jons (Sant Fruitós de Bages, 2001) ha estat escollida pregonera jove com a representant del talent emergent del municipi. Cantant i creadora de continguts, és actualment una de les figures més destacades del panorama digital del país, amb una comunitat de milions de seguidors a les xarxes socials. A través de la música, l’humor i els continguts creatius, connecta amb les noves generacions i projecta el nom de Sant Fruitós de Bages més enllà del territori.
Ambdues pregoneres simbolitzen la unió entre tradició i modernitat, experiència i joventut, i reflecteixen la riquesa cultural i artística del municipi.
Música i docència
Riera va néixer a Sant Fruitós de Bages el 29 de gener de 1958, a cal Carreter, i ha viscut tota la seva vida lligada al poble. Feliçment casada amb Manel Flotats, a qui considera el seu company imprescindible per dur a terme tots els seus projectes, és mare de dos fills, la Marta i el Joan, el més petit dels quals va estudiar periodisme i la Marta és professora de música.
De petita va estudiar al Sagrat Cor de Jesús, conegut com l’Escola de les Monges, i va iniciar els seus estudis musicals amb Juanita Vilaseca, que la van portar posteriorment al Conservatori del Liceu de Barcelona, on va completar la carrera de piano i es va llicenciar. Posteriorment, va combinar les seves dues grans passions: la música i la docència.
Durant 24 anys, va ser professora de música a l’Escola Paidos, i més endavant va compaginar la docència amb l’escola de les Dominiques de Manresa. A partir dels 50 anys, va continuar ensenyant música a l’Institut Gerbert d’Aurillac i a diversos centres de secundària de Manresa, fins a la seva jubilació. Paral·lelament, va impulsar una escola de música a casa, per on van passar una cinquantena d’alumnes, que ella mateixa portava a examinar al Liceu de Barcelona.
La música coral ha estat sempre la seva gran passió. Als 16 anys va començar a dirigir el cor parroquial, i amb 18 anys va iniciar la direcció de la Coral de Sant Fruitós, de la mà del director Eduard Casajoana, càrrec que ocupa amb dedicació des de fa més de 50 anys. Durant aquest temps, ha dirigit concerts de Nadal i actuacions en actes institucionals com el Pregó o la Diada, i ha coordinat els infants i joves de la Coral Infantil i del grup Nou Jovent durant més de 40 anys. Les cantades de Caramelles també han estat una de les actuacions més exitoses. A banda d’actuar al municipi, durant anys el grup participava en el concurs de Sant Julià de Vilatorta, on les tres formacions en sortien premiades.
La seva trajectòria és un exemple de compromís amb la cultura, l’educació i el teixit social de Sant Fruitós de Bages, convertint-la en una figura emblemàtica i estimada del municipi.
3 milions de seguidors
Erola Jons va néixer a Sant Fruitós de Bages el 12 de març de 2001 i des de ben petita ha mantingut un lligam molt especial amb el poble. Apassionada per la música i les xarxes socials, ha aconseguit combinar amb èxit la seva carrera artística com a creadora de continguts digitals.
Va començar la seva trajectòria com a cantant amb el grup Nebula, un projecte que va formar juntament amb la seva germana Àstrid, que va marcar els seus primers passos al món de la música. Posteriorment, es va formar en interpretació i producció musical, participant en diversos tallers i cursos d’actualització artística tant a nivell local com a Barcelona.
Erola ha creat una comunitat molt activa a les xarxes socials, amb més de 3 milions de seguidors a Instagram, 2,5 milions a TikTok i 62.000 subscriptors a YouTube. Les seves publicacions combinen música, moments de la seva vida quotidiana, coreografies, reptes virals i continguts humorístics, connectant amb una audiència diversa i fidel.
La designació d’Erola Jons com a pregonera jove de la Festa Major d’Hivern 2026 és un reconeixement al talent emergent del poble, a la seva energia i passió per la música i la comunicació, i a la seva capacitat d’inspirar i connectar amb les noves generacions de Sant Fruitós de Bages.
