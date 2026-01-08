Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ateneu Cooperatiu impulsa els Premis de Cooperativisme per a Instituts a la Catalunya central

El certamen, que és la primera vegada que es desenvolupa al territori, vol acostar l’economia social i solidària a l’alumnat de secundària

Les categories incloses són treballs grupals de 4t d’ESO, treballs de recerca de Batxillerat i projectes de Cicles Formatius vinculats a iniciatives reals

HIFA, una cooperativa formada per educadors que treballen en projectes de dinamització comunitària al barri de la Font dels Capellans de Manresa / Arxiu particular

Regió7

Manresa

'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central impulsa, per primera vegada al territori, els Premis de Cooperativisme per a Instituts, un certamen promogut conjuntament amb la Fundació Roca Galès (FRG) i la Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC) que vol acostar l’economia social i solidària a l’alumnat de secundària. Els premis s’adrecen a estudiants de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de comarques de la Catalunya central, i tenen com a objectiu estimular la recerca, el pensament crític i el coneixement del model cooperatiu.

La convocatòria inclou tres categories: projectes grupals de 4t d’ESO, treballs de recerca de Batxillerat i projectes de Cicles Formatius vinculats a iniciatives reals de cooperativisme o d’economia social. Tots els treballs hauran de ser originals, presentar-se en format digital i comptar amb la supervisió d’un docent del centre. Es valorarà especialment la connexió amb experiències cooperatives del territori i la capacitat d’aportar una mirada transformadora, tal com indiquen les bases del certamen.

Els treballs premiats rebran vals de consum de l’economia social, subscripcions a la revista Cooperació Catalana i llibres editats per la Fundació Roca Galès. Els treballs es podran presentar fins al 21 de juny de 2026, i els resultats es faran públics durant el primer trimestre del curs següent. Des de l’Ateneu Cooperatiu creuen que aquests premis representen “una oportunitat per reforçar vincles entre els centres educatius i el teixit cooperatiu local, i per impulsar una cultura econòmica més democràtica entre les persones joves”.

