L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central ha acompanyat 57 entitats del Bages en l’últim any
El servei ha dedicat més de 400 hores a impulsar l’economia social i solidària i la intercooperació a la comarca
Regió7
Durant el darrer any, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, un servei dedicat a la promoció de l’Economia Social i Solidària, ha acompanyat 57 entitats del Bages, amb un total de 431 hores d’acompanyament. Entre les iniciatives bagenques que han rebut suport hi ha La Xarranca, el Taller dels Milfils, La Notworking, Supercoop Manresa, La Codornella, l’Ecoxarxa del Bages, Senders Vius, El Nord de la Dona i Permacultura Cal Riols.
Un dels principals serveis de l’Ateneu és l’acompanyament a projectes d’economia social i solidària, així com a persones interessades a impulsar cooperatives o associacions. A més, també desenvolupa formacions específiques i tasques de facilitació amb l’objectiu de fomentar el treball en xarxa i la intercooperació entre entitats del territori. Al llarg d’aquesta darrera anualitat, s'han realitzat un total de 127 acompanyaments a la Catalunya Central, amb 925 hores registrades, 200 més que l’any anterior.
Pel que fa a la participació en les activitats organitzades, s’ha comptabilitzat un total de 2.527 usuaris. A banda de les propostes pròpies, l’entitat també col·labora en nombrosos esdeveniments del territori, com la Festa del Riu de Manresa o la fira osonenca alTERna’t.
Entitats creades, insercions i cultura
En total, l’Ateneu ha contribuït a la creació de nou entitats. Pel que fa al Bages, una d’aquestes ha estat HIFA, una cooperativa formada per educadors i educadores que treballen en diversos projectes de dinamització comunitària al barri de la Font dels Capellans de Manresa. L’associació Ca la Naïta també és una entitat de nova creació.
Per la seva banda, el cercle de cultura està integrat per les entitats promotores Kult, la Casa de la Música de Manresa, Txarango i Vesc, així com per les participants Cultura pel Bé Comú, Pol·len Edicions i Propaganda pel Fet. Pel que fa a les insercions laborals derivades de l’activitat, se n’han registrat un total de 51.
Cooperatives històriques
Amb relació a les cooperatives històriques, des del servei han assessorat enguany L’Agrícola de Sant Fruitós de Bages i L’Amistat de Montesquiu, i també ha col·laborat en la publicació de dos llibres sobre memòria històrica i cooperativisme: El cooperativisme al Berguedà: una història de l’economia social i solidària (1869-2025), de l’historiador berguedà Daniel Raya Crespi, i La Familiar de Sant Pere de Torelló: història d’una cooperativa centenària (1920-2025), de l’historiador osonenc Joan Torrents Juncà. Ambdues publicacions s’emmarquen en el projecte El fil de la cooperació, impulsat conjuntament per l’Ateneu i el Museu del Ter de Manlleu.
L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central és un servei públic impulsat per la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya (XAC) que promou i enforteix l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme a les comarques del Bages, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Osona i el Solsonès. Els seus serveis s’adrecen a persones i projectes que volen desenvolupar iniciatives socioeconòmiques transformadores, basades en el treball col·lectiu, democràtic i arrelat al territori, i que contribueixen a la construcció d’una economia més justa, sostenible i cohesionada.
Actualment, hi ha un total de 14 ateneus cooperatius a Catalunya, l’actuació dels quals s’emmarca en el Programa d’Economia Social de la Generalitat.
