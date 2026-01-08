Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós de Bages reforça el control de bicicletes i vehicles de mobilitat personal per millorar la seguretat viària

La Policia Local s'ha adherit a una campanya del Servei Català de Trànsit que s’allargarà fins a l’11 de gener i posa especial atenció als entorns escolars

Carril bici segregat entre el Parc de l'Agulla i Santpedor

Carril bici segregat entre el Parc de l'Agulla i Santpedor / Arxiu/Eduard Vega

Regió7

Sant Fruitós de Bages

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages està duent a terme una campanya de control de ciclistes i de vehicles de mobilitat personal (VMP), en coordinació amb el Servei Català de Trànsit (SCT). Els controls es realitzaran fins a l’11 de gener amb l’objectiu de garantir un ús correcte d’aquests vehicles, vetllar pel compliment de la normativa de circulació i millorar la seguretat viària.

Durant aquest període, es desplegaran diversos dispositius de control centrats tant en les conductes de risc dels usuaris de bicicletes i VMP com en el comportament de la resta d’usuaris de la via amb qui interactuen. En especial, es posarà l’accent en les distraccions durant la conducció i en aquelles infraccions que puguin posar en perill la seguretat dels vianants. Entre altres aspectes, es controlarà el respecte als semàfors, als passos de vianants i al dret dels vianants a circular amb seguretat per les voreres.

Així mateix, també es verificaran les condicions tècniques dels vehicles, com ara la documentació, l’estat dels pneumàtics i el compliment dels requisits de seguretat establerts per la normativa vigent. La campanya posa un èmfasi especial, a partir d’avui, en els entorns dels centres escolars, coincidint amb els horaris d’entrada i sortida de l’alumnat, amb l’objectiu de reforçar la seguretat dels infants i de la comunitat educativa.

