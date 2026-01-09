Arriba la Festa Major d’Hivern de Sant Fruitós de Bages: cultura, música i tradició
Del 17 al 25 de gener s’ofereixen una quinzena d’activitats que combinen els actes més tradicionals amb propostes culturals, familiars, esportives i festives adreçades a tots els públics
Regió7
El dissabte 17 de gener, amb la lectura del pregó, que tindrà lloc a les 6 de la tarda al Nexe – Espai de Cultura, es donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major d’Hivern de Sant Fruitós de Bages. Aquest 2026, la directora de la Coral i professora de música Anna Maria Riera Fontcoberta i la cantant i influenciadora Erola Jons seran la pregonera i la pregonera jove, respectivament.
El mateix dia, a les 8 del vespre, el Teatre Casal Cultural acollirà la proposta teatral Les Mares, amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera. Les entrades es poden adquirir anticipadament per 12 € a través del web www.santfruitos.cat.
El diumenge 18 de gener començarà amb l’esmorzar de germanor entre les entitats i l’Ajuntament, a les 9 del matí al Nexe – Espai de Cultura. A partir de dos quarts de quatre de la tarda, l’Esplai acollirà la quarta edició del concurs de botifarra. Les persones interessades a participar-hi han d’inscriure’s prèviament a Mapfre Sant Fruitós abans del 16 de gener. A les 6 de la tarda, el col·lectiu Xarxa de Teatre Infantil ha programat l’espectacle familiar “Rigoberta i el Windigo”, de la companyia Kali Teatre. Les entrades tenen un preu de 6 € per als socis i 8 € per al públic general.
El dimecres 21 de gener, coincidint amb l’onomàstica del patró del municipi, es concentraran els actes més tradicionals. A les 11 del matí se celebrarà la missa en honor a Sant Fruitós a l’església parroquial i, un cop finalitzada, la plaça de l’Església acollirà l’actuació dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós. Tot seguit, la Cobla Manresa oferirà una ballada de sardanes, que clourà amb un vermut popular. Durant tot el matí, el Museu de la Rectoria Vella obrirà portes perquè tothom el pugui visitar. També al llarg del matí s’ha programat el Vitamina d’Hivern, una matinal esportiva adreçada a nens i nenes de 3 a 12 anys, aprofitant que és dia festiu a les escoles del municipi. El preu de l’activitat és de 10 € i cal inscriure-s’hi abans del 14 de gener.
El dijous 22 de gener, la Biblioteca Municipal acollirà el primer acte inclòs dins l’Any Pere Clapera 2026, amb la inauguració de l’exposició “Clapera i el FC Barcelona: esbossos dels jugadors dels anys 50”. La mostra s’obrirà a les 6 de la tarda i comptarà amb la presència del comissari de l’Any Clapera, Ovidi Cobacho.
El divendres 23 de gener arribarà un dels plats forts de la Festa Major amb el gran concert al Pavelló d’Esports, a partir de les 10 de la nit, amb les actuacions d’Els Catarres, Juriol i una sessió posterior amb DJ KZU. Les entrades es poden adquirir anticipadament per 13 € o el mateix dia del concert per 16 €.
El dissabte 24 de gener, de 10 del matí a la 1 del migdia, se celebrarà una jornada de portes obertes a Can Figueras i el seu entorn. Per participar-hi cal reservar gratuïtament plaça a l’enllaç disponible a www.santfruitos.cat, escollint la franja horària desitjada. A les 6 de la tarda, a l’Esplai, es podrà gaudir gratuïtament de l’actuació del grup de gent gran del municipi “La Tercera Joventut”. A la mateixa hora, els més joves podran participar en un vespreig electrònic a l’aparcament de les piscines municipals.
Finalment, el diumenge 25 de gener tindrà lloc una de les activitats més participatives de la festa: la 28a Marxa del Terme, una proposta de natura i esport amb dos recorreguts a peu pel terme municipal, de 12 km i 22 km. El preu d’inscripció és de 13 € si es fa de manera anticipada per internet, a la botiga Joanan33@2.0 o al gimnàs V2O, i de 15 € el mateix dia. A la tarda, a dos quarts de set, la Festa Major es clourà amb cinema, amb la projecció del film “Una quinta portuguesa”, d’Avelina Prat, inclòs dins el Cicle Gaudí de Cinema. Les entrades es poden adquirir a partir de 3 €.
Les entrades per a les diferents propostes es poden adquirir a: https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentsantfruitos?lang=es_ES.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys