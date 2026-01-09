Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Navarcles posa en marxa el projecte «Quedem per dinar?» per combatre la soledat de la gent gran

L’Ajuntament i la Fundació Sant Andreu Salut impulsen una iniciativa comunitària que ofereix àpats compartits per afavorir el benestar emocional, social i nutricional de les persones majors de 65 anys

Signatura del conveni amb representants de l’Ajuntament de Navarcles i de Sant Andreu Salut

Signatura del conveni amb representants de l’Ajuntament de Navarcles i de Sant Andreu Salut / Ajuntament de Navarcles

Regió7

Navarcles

El dilluns 19 de gener, l’Ajuntament de Navarcles i la Fundació Sant Andreu Salut posaran en marxa el projecte «Quedem per dinar?», una iniciativa comunitària que té com a objectiu combatre la soledat no desitjada de les persones grans del municipi i promoure el seu benestar emocional, social i nutricional.

El projecte ofereix un espai de relació i convivència al voltant de l’àpat del migdia, on les persones participants poden gaudir de menús saludables i equilibrats a un preu assequible, alhora que comparteixen temps i conversa en un entorn acollidor. D’aquesta manera, es vol afavorir la creació de vincles socials, prevenir situacions d’aïllament i detectar possibles necessitats socials o personals.

«Quedem per dinar?» s’adreça principalment a persones majors de 65 anys empadronades a Navarcles que es trobin en situació de soledat no desitjada i que siguin autònomes. El servei s’ofereix al menjador de les instal·lacions de Sant Andreu Salut al municipi, de dilluns a divendres, de 13 a 15 hores, amb una oferta inicial de 10 places.

L’Ajuntament de Navarcles, a través de l’Àrea de Serveis Socials, s’encarrega de la gestió i derivació de les persones usuàries, així com del seguiment i l’avaluació del projecte. Per la seva banda, la Fundació Sant Andreu Salut aporta l’espai, el servei de menjador i el personal especialitzat, posant al servei del projecte la seva àmplia experiència en l’atenció integral a les persones grans.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Navarcles reafirma el seu compromís amb les polítiques de prevenció de la soledat, promoció de l’envelliment actiu i suport a la gent gran, mentre que Sant Andreu Salut consolida la seva tasca de proximitat al territori i de cura de les persones en situació de fragilitat. El projecte tindrà una durada inicial d’un any i comptarà amb un sistema de seguiment i avaluació conjunta per valorar-ne els resultats i la possible continuïtat en el futur.

