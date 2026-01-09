El Pessebre Vivent del Bages rep 3.000 visitants tot i la cancel·lació de quatre funcions
Les sessions previstes pels dies 26 i 27 de desembre es van haver de suspendre a causa del mal temps
Malgrat tot, s'ha fet ple en les 12 representacions que s'han celebrat
El Pessebre Vivent del Bages ha tancat l’edició d’enguany amb 3.000 assistents, aproximadament. Tot i l’anul·lació de les quatre sessions previstes per als dies 26 i 27 de desembre, la resposta del públic ha estat, com és habitual, molt positiva, i s’han venut pràcticament totes les entrades de les 12 funcions que finalment s’han pogut dur a terme. La valoració de l’organització és, per tant, més que satisfactòria, malgrat els imprevistos ocasionats per les condicions meteorològiques adverses.
“Si no s’haguessin suspès les representacions dels dies 26 i 27, segurament hauríem arribat als 4.000 visitants”, apunta Francesc Parcerisas, coordinador general del pessebre. Ara bé, les xifres continuen sent molt bones. L’any passat es van comptabilitzar 3.700 espectadors repartits en 15 sessions, mentre que en aquesta 47a edició unes 3.000 persones han gaudit del muntatge al llarg d’una dotzena de funcions.
Excepte el dia de Reis, en la resta de dates s’han venut pràcticament totes les entrades. “La gent no va agafar entrades anticipadament pel dia 6 a causa del fred i la neu”, explica Parcerisas. Tot i això, aquell dia també es va registrar una bona afluència.
Deixant de banda les cancel·lacions d’última hora provocades per la pluja, “en totes les sessions ha vingut molt públic i el muntatge ha tingut molt bona acceptació”, detalla el coordinador. El Pessebre Vivent del Bages, situat a les Torres de Fals, és el més antic de la comarca i s’ha consolidat com una de les principals activitats nadalenques del territori. La seva qualitat es reflecteix, segons Parcerisas, en els aplaudiments dels assistents, alguns dels quals provenien dels Estats Units, del Perú o de Finlàndia.
Malgrat que el clima ha generat algun maldecap, les precipitacions durant els mesos previs han fet que l’entorn natural estigués “molt maco i verd”, un fet que ha donat al conjunt “encara més aire de pessebre”.
Un Nadal enfangat
El Pessebre Vivent del Bages no ha estat l’únic que ha patit les conseqüències del mal temps. La Nit Viva de Fonollosa només ha pogut celebrar dues de les sis sessions previstes, ja que, igual que el muntatge de les Torres de Fals, no es van poder dur a terme les funcions dels dies 26 i 27. Després de tirar endavant les representacions del diumenge 28 de desembre, l’edició d’enguany ha tancat amb 720 espectadors.
El més perjudicat, però, ha estat el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, que tornava al municipi després de 40 anys d’absència. L’espectacle inicialment estava previst per al dissabte 27 de desembre, però es va traslladar al dia 4 de gener. Tot i els intents perquè el públic gaudís del muntatge, la desfavorable previsió meteorològica va obligar a suspendre'l definitivament.
