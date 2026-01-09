Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós de Bages recorda Alfred Figueras en el 46è aniversari de la seva mort

L’Ajuntament organitza una ofrena floral al monument de l’artista, amb la participació de familiars, amics i autoritats locals

Sant Fruitós de Bages homenatja Alfred Figueras i Sanmartí en el 46è aniversari de la seva mort

Sant Fruitós de Bages homenatja Alfred Figueras i Sanmartí en el 46è aniversari de la seva mort

Jaume Grandia

Sant Fruitós de Bages

Avui, 9 de gener, amb motiu del 46è aniversari de la mort del pintor Alfred Figueras i Sanmartí (Sant Fruitós de Bages, 13 de setembre de 1898 – Barcelona, 9 de gener de 1980), fill il·lustre del municipi, l’Ajuntament ha dut a terme un acte commemoratiu amb una ofrena floral al monument situat a la plaça que porta el seu nom.

L’acte ha comptat amb la presència del seu fill, Jordi Figueras, així com del seu net i neta i del seu besnet, que han dipositat les flors acompanyats per l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i pels regidors i regidores del consistori.

Sant Fruitós de Bages homenatja Alfred Figueras i Sanmartí en el 46è aniversari de la seva mort

Sant Fruitós de Bages homenatja Alfred Figueras i Sanmartí en el 46è aniversari de la seva mort

