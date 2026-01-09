Sant Fruitós de Bages recorda Alfred Figueras en el 46è aniversari de la seva mort
L’Ajuntament organitza una ofrena floral al monument de l’artista, amb la participació de familiars, amics i autoritats locals
Jaume Grandia
Sant Fruitós de Bages
Avui, 9 de gener, amb motiu del 46è aniversari de la mort del pintor Alfred Figueras i Sanmartí (Sant Fruitós de Bages, 13 de setembre de 1898 – Barcelona, 9 de gener de 1980), fill il·lustre del municipi, l’Ajuntament ha dut a terme un acte commemoratiu amb una ofrena floral al monument situat a la plaça que porta el seu nom.
L’acte ha comptat amb la presència del seu fill, Jordi Figueras, així com del seu net i neta i del seu besnet, que han dipositat les flors acompanyats per l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i pels regidors i regidores del consistori.
