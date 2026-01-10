Els monestir de Sant Benet s'omple de futurs investigadors en una nova convocatòria de Bojos per la ciència
La Fundació Catalunya La Pedrera impulsa el talent científic de 272 joves d'arreu de Catalunya al costat de centre d'investigació de primer nivell
Regió7
Gairebé 300 estudiants de batxillerat treballaran en centres de recerca punters del país, de la mà d’investigadors, en una nova edició del programa Bojos per la Ciència, que impulsa la Fundació Catalunya La Pedrera. Aquest divendres, l'entitat ha reunit els estudiants, les seves famílies i els investigadors a Món Sant Benet a l’acte inaugural de Bojos per la Ciència.
Amb aquesta iniciativa, la Fundació Catalunya la Pedrera s’adreça a joves amb talent i un gran interès per la ciència, la tecnologia i la recerca. A partir d’aquest cap de setmana i durant els dissabtes dels pròxims mesos, els participants descobriran de manera pràctica la investigació que es fa en centres de recerca de referència del país. Treballaran braç a braç amb investigadors per conèixer de primera mà com és el dia a dia en un centre de recerca i adquirir experiència pràctica en els reptes científics actuals.
En aquesta edició, el programa compta amb 272 participants, repartits en 13 cursos de diferents disciplines científiques. Hi participen 154 noies (56,6 %) i 118 nois (43,4 %), provinents majoritàriament de centres públics (105), seguits de concertats (85) i privats (82). Els estudiants provenen de 27 comarques de Catalunya, amb una àmplia representació territorial. Les comarques amb més participació són el Barcelonès (100 participants), el Vallès Occidental (43) i el Baix Llobregat (40), seguides del Vallès Oriental (15), l’Alt Penedès (10), l’Anoia (9), el Maresme (8) i el Tarragonès (8).
13 cursos i 17 centres col·laboradors
En aquesta edició de “Bojos per la Ciència” la Fundació ofereix 13 cursos de disciplines científiques diferents: Biociències i Salut Global, Bioenginyeria, Biomedicina, Bioquímica, Economia, Energia, Enginyeria de Materials, Física, Intel·ligència Artificial, Matemàtiques, Nutrició, Química i Supercomputació.
Els cursos es fan en col·laboració amb 17 centres de recerca, universitats i institucions de referència: Biociències i Salut Global, amb l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC) i l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC); Bioenginyeria, amb l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC); Biomedicina, amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona); Bioquímica, amb la Universitat de Barcelona (UB); Economia, amb el Centre de Recerca en Economia Internacional – Universitat Pompeu Fabra (CREI-UPF); Energia, amb l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC); Enginyeria de Materials, amb el Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Catalunya (CCEM-UPC); Física, amb l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE); Intel·ligència Artificial, amb l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC); Matemàtiques, amb la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM); Nutrició, amb l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i la Fundació Alícia; Química, amb l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ); Supercomputació, amb el Barcelona Supercomputing Center (BSC).
Impulsar el talent científic jove
Durant la benvinguda a tots els participants i les seves famílies, Lluís Farrés, director de Ciència, Educació i Recerca de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha remarcat la importància d’acompanyar el talent jove i oferir oportunitats reals de contacte amb la ciència d’excel·lència. En la seva intervenció ha destacat «La nostra Fundació connecta patrimoni, sostenibilitat i suport a les persones amb la recerca i la promoció del talent. Bojos per la Ciència no només estimula les vocacions científiques dels joves, sinó que també reforça la confiança en el talent del futur.»
En aquest sentit, el padrí de l’edició 2026, el Dr. Xavier Ros-Oton, investigador ICREA i catedràtic de Matemàtiques a la Universitat de Barcelona, Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2024, ha compartit una ponència adreçada als estudiants, animant-los a aprofitar aquesta experiència per alimentar la curiositat científica i la passió pel coneixement.
L’acte també ha donat veu a Inés López Coll, participant del programa Bojos per la Ciència l’any 2019, que ha compartit la seva experiència personal i el recorregut posterior, exemplificant l’impacte que el programa pot tenir en l’orientació acadèmica i professional dels joves.
La jornada s’ha completat amb la presentació de les coordinacions dels cursos de l’edició 2026 i amb un espai de trobada entre participants, famílies, investigadors i centres col·laboradors, reforçant la comunitat que es crea al voltant del programa.
Des del 2013, el programa Bojos per la Ciència ha comptat amb la participació de 3.299 estudiants de batxillerat, contribuint a orientar el seu futur acadèmic i professional i consolidant una comunitat de joves amb vocació científica.
