Sallent enllesteix l’edifici de la nova residència, i ara l’equiparà per obrir-la a final d’any
L’Ajuntament preveu recepcionar les obres aquest gener, i a partir d’aquí, començar a treballar en la instal·lació del mobiliari
La nova residència de Sallent, que s’està construint a la zona de la Fàbrica Vella, ja té enllestit l’edifici, i aquest mateix mes l’Ajuntament preveu poder fer la recepció de l’obra, ara només pendent d’«uns últims retocs de manteniment i repassada interior», explica l’alcalde, Oriol Ribalta. Arribats a aquest punt, confia que l’equipament ja pugui començar a funcionar durant l’últim trimestre d’aquest any, tot i que es manté prudent amb el calendari.
El pressupost municipal del 2026, que fa poc que es va aprovar inicialment, ja preveu una partida econòmica d’1 milió d’euros per adquirir tot el mobiliari i el material necessari amb què es vol equipar l’edifici. Un cop feta l’aprovació definitiva, ja se'n podrà licitar la compra i el subministrament, amb la idea que a final d’any la residència es pugui inaugurar i oferir els primers serveis.
El nou equipament no es posarà en marxa de cop perquè «seria complicat fer-ho d’un dia per l’altre», sosté Ribalta, de manera que es farà de forma progressiva. Primer, es preveuen traslladar a la futura residència municipal els 52 avis i àvies que ara dormen a la residència Sant Bernat, i en dies posteriors s’anirien ocupant la resta de places, fins a 60, de les plantes primera i segona. Al final de tot, s’ocuparia la tercera. «No poden entrar totes les persones de cop per falta de capacitat d’absorció», insisteix l’alcalde, però assegura que «serà qüestió d’uns pocs mesos» que la nova residència pugui funcionar a ple rendiment. En total, tindrà una capacitat per a 90 residents.
El que sí que es preveu que ja funcioni al cent per cent des del primer moment és nou el centre de dia que també inclourà l’edifici. L’actual té una capacitat per a 13 places tot i que només n’hi ha 10 d’ocupades. Amb el nou equipament es passarà de les 13 a les 30.
Un edifici ampli i modern
La nova residència guanyarà espai amb un equipament amb soterrani i tres plantes d’una superfície aproximada de 1.000 metres quadrats cada una.
El soterrani reservarà una part a aparcament, i la resta es destinarà a sala de maquinària. A la planta baixa hi haurà l’espai de recepció amb àrees de treball, que inclou les oficines, sales de reunions, despatxos, la bugaderia i la cuina, així com el centre de dia amb sales d’activitats.
Pel que fa a les plantes primera i segona, seran idèntiques. En cada una s’hi reserven espais comuns amb menjador i sala d’estar, i bona part de les habitacions amb bany i terrassa, 13 de les quals seran dobles, n’hi haurà 4 d’individuals, i també es preveu una sala particular que, en cas de necessitat, permetria formar unitats de convivència de 15 persones, i que podrien servir, per exemple, com a sala polivalent per a trobades entre residents i familiars, apunta Ribalta com a possible opció.
Finalment, la tercera planta també estarà reservada a habitacions per als residents, però més grans. N’hi haurà de completes (habitacions dobles amb una petita sala, menjador i office), alguns seran dobles sense els espais complementaris, i la resta, individuals, a banda de les sales comunes.
