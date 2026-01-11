Sant Joan implantarà el 16 de febrer la recollida de residus porta a porta
El model, que ja funciona en altres poblacions, en aquest cas adoptarà un sistema innovador de bústies tancades en blocs de pisos d’alta densitat
Sant Joan de Vilatorrada ja ha posat el compte enrere per a la implementació del sistema de recollida de residus porta a porta, que ha previst per al dilluns 16 de febrer. En els pròxims dies, es faran sessions informatives per explicar el funcionament del nou model, i s’obriran punts on poder adquirir el material que s’haurà de fer servir per dipositar, cada dia, les deixalles que pertoquin.
Aquest model ja funciona en diversos municipis de la comarca i, a diferència del sistema de contenidors intel·ligents que s’aplica en uns altres, implica que cada dia s’haurà de deixar davant de casa el cubell amb el tipus de residu que pertoqui segons un calendari prèviament establert. En aquest cas, es preveuen setmanalment tres dies de recollida de la fracció orgànica, dos d’envasos, un per al paper i cartró, i un altre per a la fracció resta. L’oli es recollirà cada quinze dies coincidint amb l’orgànica, i el material tèxtil sanitari, que inclou bolquers o sorra d’animals de companyia, entre altres, es podrà dipositar cada dia amb una sol·licitud prèvia i en una bossa separada dins del mateix cubell.
La tria d’aquest model s’ha fet considerant la seva «major eficiència» respecte del sistema de contenidors intel·ligents, apunta l’alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou. Admet que «al principi, no serà fàcil adaptar-s’hi», però està convençut que «serà un bon model a mesura que la gent s’hi vagi acostumant». L’objectiu, apunta, és arribar entre el 65 i el 70 % de recollida selectiva, que ara se situa al voltant del 50 %.
Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient, Toni Dorado, defensa la tria d’aquest model després d’haver visitat municipis que també el tenen i que tenen l’altre, i de valorar estudis tècnics i econòmics i un sondeig que es va fer als veïns. A més, «guanyarem espai a la via pública perquè ens permetrà treure contenidors dels carrers», on només es deixaran els de vidre i roba.
Una bústia comuna en edificis grans
La implantació d’aquest sistema a Sant Joan tindrà una peculiaritat innovadora que el distingirà de la resta de municipis on s’aplica, en referència a la recollida de residus en blocs de pisos d’alta densitat (més de 15 habitatges). En aquests casos, i per evitar que s’acumulin cubells en un mateix punt, s’instal·larà una bústia tancada a la via pública davant de cada bloc. Només hi tindran accés els veïns d’aquell edifici mitjançant un clauer electrònic, amb l’objectiu que hi dipositin el residu que pertoqui aquell dia abocant-lo en aquest recipient comú. En principi, es preveu la instal·lació d’onze bústies d’aquest tipus, i la majoria n’incorporaran una de més petita al costat per poder lliurar la fracció tèxtil sanitari.
El sistema també comporta l’adaptació d’una àrea d’emergència ubicada a l’aparcament de davant del supermercat Bonpreu de Sant Joan, on hi haurà contenidors per poder dipositar qualsevol fracció. Estarà tancada, i es podrà obrir amb un clauer electrònic o a través d’una aplicació mòbil que es crearà per fer un seguiment de la recollida, consultar informació, rebre incidències, i accedir a l’àrea d’emergència.
És un servei pensat per a casos excepcionals en què el sistema no es pugui utilitzar amb normalitat, com ara per vacances, els caps de setmana, o quan s’hagi de dipositar més d’una fracció diferent.
S’imposarà una taxa justa
Amb la implantació d’aquest model també entrarà en vigor un canvi en la taxa de residus, que a partir d’ara tindrà una part bàsica i una altra de variable que penalitzarà qui no faci un ús correcte del nou sistema.
Això es podrà controlar a través dels cubells, que seran particulars per a cada llar amb un codi que s’escanejarà cada dia d’ús. En aquest sentit, es farà un recompte del nombre de lliuraments de cada llar i s’analitzarà la separació correcta per fracció. Si no es fa bé, o es detecta que hi ha una manca de participació activa, es penalitzarà amb una taxa més alta.
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Un foc afecta de matinada un restaurant del passeig de la Indústria de Berga