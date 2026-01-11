Tallada la línia R5 d'FGC entre Olesa i Monistrol de Montserrat per un despreniment al túnel de la Puda
S'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre Olesa i Sant Vicenç de Castellet
ACN
Olesa de Montserrat
La línia R5 d'FGC s'ha tallat aquest diumenge al matí entre les estacions d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) i Monistrol de Montserrat per un despreniment al túnel de la Puda, segons ha informat Protecció Civil. La incidència s'ha produït poc després de les 10.00 hores del matí en aquest punt de la línia Llobregat-Anoia, just després de l'estació d'Olesa, i ha obligat a activar la prealerta del Ferrocat. La línia R5 funciona únicament entre les estacions de Pl. Espanya i Olesa de Montserrat i entre Monistrol de Montserrat i Manresa Baixador, ha detallat FGC al seu compte d'X. A partir de migdia, s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre les estacions d'Olesa de Montserrat i Sant Vicenç de Castellet.
