L’Observatori de Castelltallat convida a descobrir la constel·lació d'Orió amb unes nits temàtiques
La proposta consistirà en unes sessions monogràfiques que tindran lloc els dies 23 i 24 de gener
Regió7
Els pròxims 23 i 24 de gener l'Observatori Astronòmic de Castelltallat ofereix unes noves nits temàtiques, que en aquest cas consistiran en unes sessions monogràfiques dedicades exclusivament a la constel·lació d’Orió. S’han previst cinc torns i, depenent de l’hora de la reserva, el públic també podrà observar la Lluna en fase creixent, més a primera hora, Saturn i els seus anells, o Júpiter i els seus quatre satèl·lits naturals descoberts per Galileu: Io, Europa, Ganimedes i Calixte. Les entrades ja es poden adquirir a la web de l’Observatori: web https://www.observatoricastelltallat.com/la-nit-dorio/, i també es disposarà de servei de bar i restaurant, per sopar s’ha de reservar al telèfon 615 979 861 (Susanna).
La proposta coincidirà amb la posada en marxa, aquest mes de gener, d'un nou equipament de projecció dels programes de navegació estel·lars que millora substancialment la resolució i la qualitat de les presentacions que acompanyen les sessions d’explicació, i que s'ha aconseguit amb una subvenció de la Diputació.
Ideal per a l'hivern
La constel·lació d'Orió és una de les més belles i ben definides del firmament d’hivern. Els grecs antics la van descriure com un caçador que, acompanyat per dos gossos (Ca Major i Ca Menor), aguaita a Taurus (el brau). Orió té una forma molt fàcil de distingir i localitzar, com un rectangle deprimit a la seva meitat, a on se situa el cinturó format per tres estrelles en línia. Al nord-oest s’hi troba Betelgueusse, una estrella gegant vermella, i en oposició, al sud-est, Rigel, una gegant blava.
Però més enllà de la silueta d’Orió, el seu interior guarda altres sorpreses. La més preuada és M42, coneguda com la nebulosa d’Orió. Un núvol immens, visible a ull nu, d’un diàmetre estimat de 25 anys llum, format per matèria que, per la gravetat, col·lapsa sobre si mateixa i hi neixen estels. En aquesta ocasió, els astroguies de l’observatori adaptaran un ocular binoviewer al telescopi principal, que permetrà la visió amb els dos ulls i proporcionarà una imatge real i en tres dimensions de la nebulosa d’Orió. Al seu nucli es podrà admirar “el trapezi”, format per quatre estels molt joves envoltats de capes nebuloses. Serà una observació directa, sense pantalles ni fotos d’arxiu. Els fotons que ara fa 1.500 anys llum van sortir de la nebulosa arribaran directes a les retines de l’observador. Una experiència personal, intransferible i gairebé mística.
Abans i després de les nits temàtiques de l’Observatori, cada dissabte al vespre ofereix la seva activitat bàsica i més completa: “El Cel d’Hivern”. Que inclou una visita guiada a l’exposició “Les proporcions del sistema solar”, una xerrada sobre l’evolució estel·lar (el naixement, la vida i la mort d’un estel), l’observació guiada amb làser de les constel·lacions d’hivern i –el més impactant- l’observació telescòpica, en grups reduïts de persones, de fins a quatre astres.
