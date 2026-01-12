El PP creu que el porta a porta generarà més problemes que solucions a Sant Joan
Afirma que "tot indica que acabarà esdevenint una càrrega innecessària per a moltes famílies del poble"
Josep Lluís Javaloyes, exregidor del PP a Sant Joan de Vilatorrada i cap del partit a Manresa, ha lamentat l’anunci fet per l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada sobre la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta al municipi a partir del pròxim 16 de febrer, perquè "tot indica que acabarà esdevenint una càrrega innecessària per a moltes famílies del poble".
Javaloyes afirma que des del PP de Sant Joan consideren que el model que es presenta com a modern, eficient i sostenible es troba "lluny de convertir-se en un servei públic còmode i funcional".
Estrès, confusió i control
Per als populars cal tenir en compte que "allò que sobre el paper pot semblar una idea brillant, a la pràctica comportarà importants inconvenients com horaris rígids, augment de les obligacions per als veïns, dificultats per a les famílies amb nens. Dificultats per a les persones grans o amb horaris laborals incompatibles, problemes d’espai als habitatges i una clara pèrdua de comoditat en el dia a dia. En lloc de facilitar la gestió dels residus, aquest sistema pot generar estrès, confusió i una sensació constant de control".
Des del punt de vista del PP, un servei públic hauria de simplificar la vida de les persones, no pas complicar-la. Per tot això, "considerem que la recollida porta a porta, tal com està plantejada, no s’adapta a la realitat social i familiar de Sant Joan de Vilatorrada i corre el risc de convertir-se en un obstacle més que no pas en una solució realment efectiva.
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Les cases milionàries en venda a Manresa