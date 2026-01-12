"Max Rock" de Ràdio Sant Joan celebra una festa de ràdio en directe al costat del públic
El programa es va fer al local La Verbena de la població bagenca i l'entrada va ser gratuïta
Regió7
Manresa
Si el juliol del 2024 celebrava el 40 aniversari de la seva primera emissió, aquest desembre, després de la celebració del número 100 (el dia 11), el programa de Ràdio Sant Joan Max Rock, de Jaume Estruch, va celebrar dissabte 3 de gener una emissió especial del programa, que es va fer al local La Verbena de Sant Joan. Va ser una sessió de ràdio en directe, amb unes 150 persones, que va començar a les 9 del vespre i es va allargar fins a les 11. El programa, que abraça des del rock and roll al hevy metal, passant pel punk o el jazz rock, va ser tot un èxit.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Com era viure a la residència del convent de les Reparadores de Manresa als anys seixanta?
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany