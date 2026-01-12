Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El programa es va fer al local La Verbena de la població bagenca i l'entrada va ser gratuïta

"Max Rock" de Ràdio Sant Joan celebra una festa de ràdio en directe al costat del públic / JOSEP GARCÍA

Regió7

Manresa

Si el juliol del 2024 celebrava el 40 aniversari de la seva primera emissió, aquest desembre, després de la celebració del número 100 (el dia 11), el programa de Ràdio Sant Joan Max Rock, de Jaume Estruch, va celebrar dissabte 3 de gener una emissió especial del programa, que es va fer al local La Verbena de Sant Joan. Va ser una sessió de ràdio en directe, amb unes 150 persones, que va començar a les 9 del vespre i es va allargar fins a les 11. El programa, que abraça des del rock and roll al hevy metal, passant pel punk o el jazz rock, va ser tot un èxit.

