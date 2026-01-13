Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PagesosAccident a la C-16Bus Manresa-BarcelonaEl ForasterCases milionàriesBaxi Manresa
instagramlinkedin

El Centre Excursionista del Bages comença l’any amb una sortida a la vall salina de Cardona

La sortida va aplegar una seixantena de persones

Una fotografia de grup durant la sortida a la vall salina de Cardona

Una fotografia de grup durant la sortida a la vall salina de Cardona / CECB

Regió7

Manresa

El Centre Excursionista Comarca de Bages ha començat les activitats del nou any amb una excursió «Per conèixer l’Entorn» a la vall salina de Cardona. Amb explicacions geològiques de Josep Girabal, els caminaires van sortir del Parc Cultural de la Muntanya de Sal (antigues mines), van seguir per la Bòfia de la Sal Roja, la restaurada Terrera Nova i pel túnel del Manganell, l’antiga ruta de vagonetes que transportaven el mineral de Cardona a Súria. La sortida va aplegar una seixantena de persones.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents