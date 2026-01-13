El Centre Excursionista del Bages comença l’any amb una sortida a la vall salina de Cardona
La sortida va aplegar una seixantena de persones
Regió7
Manresa
El Centre Excursionista Comarca de Bages ha començat les activitats del nou any amb una excursió «Per conèixer l’Entorn» a la vall salina de Cardona. Amb explicacions geològiques de Josep Girabal, els caminaires van sortir del Parc Cultural de la Muntanya de Sal (antigues mines), van seguir per la Bòfia de la Sal Roja, la restaurada Terrera Nova i pel túnel del Manganell, l’antiga ruta de vagonetes que transportaven el mineral de Cardona a Súria. La sortida va aplegar una seixantena de persones.
