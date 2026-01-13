Construeixen un camp solar de prop de 7 hectàrees en un solar a tocar de Sant Joan, a Fonollosa
El nou parc, que promou l'empresa catalana Estabanell, produirà l'energia per cobrir el consum de 3.000 llars
Regio7
Fonollosa disposarà pròximament d'un nou parc solar fotovoltaic, que l'empresa Estabanell, amb seu a Granollers, ha començat a construir en uns terrenys de l'Alzinar, al costat del Pla de Palou i a tocar de Sant Joan. És el primer projecte d'aquesta promotora al Bages, i tindrà una superfície de prop de 7 hectàrees, que representa un 0,13% del terme municipal.
El parc tindrà una potència instal·lada de 5MW i una producció anual estimada de 9.000 MWh, energia renovable suficient per cobrir el consum elèctric d’unes 3.000 llars. Es calcula que contribuirà a la reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera en 870 tones anuals, contribuint a la descarbonització del sistema energètic.
Estabanell invertirà aproximadament 4 milions d’euros en aquest projecte, que esdevé l’únic parc fotovoltaic del grup al Bages i s’emmarca en l’estratègia de la companyia de promoure una generació distribuïda, de proximitat i integrada en el territori. El director de la companyia, Pere Borràs, sosté que “la generació distribuïda d’energia renovable, ben integrada en el seu entorn, reforça l’autosuficiència energètica territorial i permet optimitzar la xarxa existent. Aquest model permet disposar d’una energia més estable, pròxima i sostenible”.
Un emplaçament escollit per minimitzar l’impacte
L’emplaçament del parc de Fonollosa respon a criteris tècnics i ambientals orientats a reduir l’impacte i optimitzar la integració territorial. La proximitat als punts de consum permet limitar les infraestructures necessàries per transportar l’energia, evitant elements que sovint tenen un fort impacte visual i ambiental sobre l’entorn.
A més, el projecte se situa a prop del punt de connexió a la xarxa elèctrica (355 metres), fet que permet aprofitar la infraestructura existent i els accessos ja habilitats a la zona, sense necessitat de crear nous vials ni línies elèctriques. El terreny està catalogat com a sòl agrícola de baix valor agrològic, de manera que la instal·lació no altera l’activitat agrícola de la zona.
A més, es tracta d’un àmbit que ja ha estat antropitzat per l’activitat humana, amb antecedents d’explotació d’àrids, i que es troba en un entorn proper a un polígon industrial i a altres indústries aïllades, fet que reforça l’adequació de l’emplaçament per a usos energètics.
Mesures naturalitzadores i integració paisatgística
El projecte incorpora diverses mesures naturalitzadores per afavorir la integració ambiental i la biodiversitat. Entre elles, destaca la instal·lació d’un tancament cinegètic i ecològic que permet el pas de la petita i mitjana fauna autòctona, garantint la continuïtat dels seus desplaçaments.
També es preveu el restabliment de la coberta vegetal del sòl, actualment erosionada, mitjançant l’afavoriment del creixement natural d’espècies autòctones que afavoreixin la presència d’insectes pol·linitzadors i redueixin l’erosió. A més, s’implantarà una pantalla vegetal d’arbres i arbustos davant del tancament per reduir la visibilitat de la instal·lació des dels camins propers i reforçar la integració paisatgística del parc.
