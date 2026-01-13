Investigadors de la Catalunya central constaten que els vacunats abans de passar la covid-19, ara n'estan més protegits
Les persones vacunades abans de contagiar-se desenvolupen una resposta d’anticossos més intensa davant la variant òmicron
Així ho mostra un estudi realitzat en professionals sanitaris de l’ICS Catalunya Central, un col·lectiu especialment exposat al virus
Regió7
Tots aquells qui es van vacunar abans d'infectar-se per primera vegada de la Covid-19, han desenvolupat una protecció més intensa al llarg del temps davant la variant òmicron. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat el nou estudi publicat a la revista Nature Communications i que ha analitzat la resposta immunitària a la malaltia en un grup català de professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central. En la recerca hi han participat tres investigadors de la regió: les bagenques Anna Ruiz Comellas, Anna Ramírez Morros i el berguedà Josep Vidal Alaball.
És important si una persona primer es va infectar de la Covid-19 o, per contra, es va vacunar abans de contaminar-se? Segons els resultats de l'estudi, sí que hi ha una relació, com a mínim pel que fa a la protecció a llarg termini enfront de l'òmicron. Després de quatre anys de recerca, s'ha detectat que les persones que es van exposar per primera vegada al SARS-CoV-2 a través de la vacuna, van desenvolupar nivells més alts d'anticossos, més concretament dels del tipus IgG i IgA, contra sis llinatges diferents de la variant. “En canvi, qui es va infectar primer va desenvolupar una resposta de cèl·lules T [un tipus de glòbul blanc que ajuda el sistema immunitari a combatre infeccions i prevenir malalties] lleugerament més forta, possiblement perquè va estar exposat a un repertori més ampli d’antígens o a càrregues virals més elevades”, assenyala Gemma Moncunill, investigadora d’ISGlobal i coautora sènior de l’estudi.
Les diferències en la resposta d'anticossos a la malaltia també es veu reflectida en la protecció al llarg del temps. Tal com s'ha observat en la recerca, les persones que es van infectar primer, van estar més ben protegides a l'inici de la pandèmia, precisament quan les variants que circulaven s'assimilaven més a l'original. Amb l'arribada de l'òmicron, coneguda per ser una de les més contagioses, la tendència es va modificar: qui s’havia vacunat primer va mostrar més protecció davant infeccions postvacunació. “Els nostres resultats aporten noves evidències que la primera exposició al SARS-CoV-2 mitjançant la vacunació reforça l’efecte protector de la immunitat híbrida [una combinació de vacunació i infecció] a llarg termini”, conclou Otavio Ranzani, primer autor de l’estudi. La investigació subratlla el paper de les campanyes de vacunació a l’hora de generar una resposta immunitària sòlida amb l’aparició de noves variants.
Una mostra de més de 350 professionals
L'anàlisi es va realitzar en professionals sanitaris de l’ICS Catalunya Central, ja que es tracta d'un col·lectiu especialment exposat al SARS-CoV-2 al llarg de les diferents onades de la pandèmia. El treball de camp, liderat per Anna Ruiz, investigadora de l’ICS-IDIAP Jordi Gol, va incloure l’obtenció periòdica de mostres biològiques i el seguiment clínic dels participants durant quatre anys. Aquest seguiment prolongat ha fet possible disposar d’una base de dades sòlida i de gran rellevància per analitzar la resposta immunitària davant la Covid-19 al llarg del temps.
L’equip va analitzar mostres de sang recollides de manera repetida entre 2020 i 2023 a 357 professionals sanitaris de la cohort catalana COVIDCatCentral. D’aquests, 160 van rebre la vacuna abans d’infectar-se i 197 es van infectar primer. Entre aquests últims, gairebé tots (el 98%) es van infectar amb la variant original de Wuhan. Gràcies a les proves serològiques periòdiques, va ser possible detectar tant infeccions simptomàtiques com asimptomàtiques. L’equip va avaluar les respostes d’anticossos i de cèl·lules T enfront de cinc antígens virals diferents.
Per què aquest estudi?
Des de l’inici de la pandèmia, la comunitat científica ha estudiat com respon l’organisme al virus, centrant-se tant en els anticossos com en la resposta de les cèl·lules T. Avui dia, la majoria de la població presenta el que es coneix com a immunitat híbrida. “Estudis previs han demostrat que la immunitat híbrida ofereix una protecció més gran que la vacunació o la infecció soles”, explica Carlota Dobaño, investigadora d’ISGlobal, “però quedava per aclarir si l’ordre d’aquestes exposicions alterava el resultat”. La metgessa d’atenció primària i investigadora Anna Ruiz també destaca que “el seguiment dels participants durant un temps prolongat, quatre anys, ha permès extreure aquestes conclusions”.
Amb tot, els autors adverteixen que el nombre de participants avaluats per a la immunitat cel·lular era limitat, de manera que els resultats exposats cal interpretar-los amb cautela. La recerca està liderada per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), en col·laboració amb l’Institut Català de la Salut (ICS) i l’Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol), amb el suport de la Fundació Daniel Bravo Andreu (FPDBA).
