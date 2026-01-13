Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
L'acusat, que tenia un taller mecànic a Sant Joan de Vilatorrada, serà jutjat el dimecres de la setmana que ve a l'Audiència de Barcelona
L'acusat, que era titular d'un taller mecànic a Sant Joan de Vilatorrada, s'anunciava com a especialitzat en cotxes antics. Per això, el març de l'any 2019, li van portar un Rolls Royce Silver Shadow de l'any 1972 per arreglar-lo per què perdia oli.
El vehicle està valorat en 56.975 euros, i segurament això va influir en el fet que l'acusat decidís apoderar-se del Rolls Royce. Segons relata la fiscalia, des de l'any 2019 el propietari ha intentat repetidament que li retornin el cotxe, encara que sigui sense arreglar, però no ho ha aconseguit. De fet, el mecànic sempre li ha donat allargues.
Segons l'escrit de la fiscalia, transcorreguts més de cinc anys de l'entrega, els fets són constitutius d'un delicte d'apropiació indeguda segons els articles 253.1 i 250.1 del Codi Penal. Per això demana una pena de tres anys de presó i una multa de nou mesos a raó d'una quota diària de 8 euros. A més a més, reclama una indemnització per al propietari de 56.975 euros, el valor de taxació del Rolls Royce.
