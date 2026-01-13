Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mortalitat a la C-16Álvaro ArbeloaEl ForasterJulio IglesiasBus Manresa-BarcelonaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Quan les felicitacions de Nadal arriben 20 dies tard: queixes a Sant Fruitós per les incidències de Correus en les entregues

L’empresa no va cobrir la baixa de tres dels sis treballadors, provocant durant un mes mancances en el repartiment de cartes i paquets especialment als afores del poble

Oficina de Correus de Sant Fruitós de Bages, a la carretera de Vic, 117

Oficina de Correus de Sant Fruitós de Bages, a la carretera de Vic, 117 / Arxiu particular

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Sant Fruitós de Bages

El no cobriment de les baixes temporals de tres dels sis treballadors de Correus a Sant Fruitós de Bages ha provocat alteracions en el repartiment de cartes i paquets, especialment als domicilis situats als afores. Alguns santfruitosencs s’han vist obligats a desplaçar-se fins a l’oficina per recollir la seva correspondència en vista que no arribava.

Aquest és precisament el cas d’un veí de la urbanització La Rosaleda. En comprovar que durant unes setmanes no havia rebut res a la bústia, ha decidit acudir a l’oficina de Correus, on s’ha trobat amb un gruix de cartes que no s’havien lliurat a l’adreça indicada, incloses felicitacions de Nadal que havien d’haver arribat abans del 24 de desembre, com a mínim.

La resposta dels treballadors ha estat clara: el repartiment no s’havia fet perquè la meitat dels empleats estaven de baixa temporal i l’empresa no les havia cobert. Consultat per aquest diari, el delegat sindical de la CGT, Luis Martínez, ha explicat que «la política de Correus passa per no cobrir les baixes, ni les vacances ni cap altra absència. La feina l’han d’assumir la resta de treballadors».

Els veïns dels afores han estat els més afectats, ja que els treballadors de baixa eren, precisament, els que van en moto i s’encarreguen de repartir en aquestes zones. Tot i l’esforç dels altres companys per complir amb la feina, la falta de personal i les dificultats logístiques han provocat retards i, en alguns casos, que no s’hagin entregat cartes o paquets.

Segons Martínez, després d’un mes convivint amb la situació, la plantilla ja es troba al 100% des de fa escassos dies, de manera que les incidències haurien d’anar a la baixa. Tot i això, el delegat sindical ha advertit que aquesta problemàtica és habitual a les comarques del Bages i del Berguedà: «Passa a gairebé tots els municipis, i especialment afecta els pobles més petits, que poden quedar sense servei». Des de la CGT s’han posicionat en contra d’aquesta gestió per part de l’empresa i han reclamat més personal: «Un repartidor per barri o zona».

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents