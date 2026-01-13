Quan les felicitacions de Nadal arriben 20 dies tard: queixes a Sant Fruitós per les incidències de Correus en les entregues
L’empresa no va cobrir la baixa de tres dels sis treballadors, provocant durant un mes mancances en el repartiment de cartes i paquets especialment als afores del poble
El no cobriment de les baixes temporals de tres dels sis treballadors de Correus a Sant Fruitós de Bages ha provocat alteracions en el repartiment de cartes i paquets, especialment als domicilis situats als afores. Alguns santfruitosencs s’han vist obligats a desplaçar-se fins a l’oficina per recollir la seva correspondència en vista que no arribava.
Aquest és precisament el cas d’un veí de la urbanització La Rosaleda. En comprovar que durant unes setmanes no havia rebut res a la bústia, ha decidit acudir a l’oficina de Correus, on s’ha trobat amb un gruix de cartes que no s’havien lliurat a l’adreça indicada, incloses felicitacions de Nadal que havien d’haver arribat abans del 24 de desembre, com a mínim.
La resposta dels treballadors ha estat clara: el repartiment no s’havia fet perquè la meitat dels empleats estaven de baixa temporal i l’empresa no les havia cobert. Consultat per aquest diari, el delegat sindical de la CGT, Luis Martínez, ha explicat que «la política de Correus passa per no cobrir les baixes, ni les vacances ni cap altra absència. La feina l’han d’assumir la resta de treballadors».
Els veïns dels afores han estat els més afectats, ja que els treballadors de baixa eren, precisament, els que van en moto i s’encarreguen de repartir en aquestes zones. Tot i l’esforç dels altres companys per complir amb la feina, la falta de personal i les dificultats logístiques han provocat retards i, en alguns casos, que no s’hagin entregat cartes o paquets.
Segons Martínez, després d’un mes convivint amb la situació, la plantilla ja es troba al 100% des de fa escassos dies, de manera que les incidències haurien d’anar a la baixa. Tot i això, el delegat sindical ha advertit que aquesta problemàtica és habitual a les comarques del Bages i del Berguedà: «Passa a gairebé tots els municipis, i especialment afecta els pobles més petits, que poden quedar sense servei». Des de la CGT s’han posicionat en contra d’aquesta gestió per part de l’empresa i han reclamat més personal: «Un repartidor per barri o zona».
Subscriu-te per seguir llegint
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna