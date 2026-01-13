Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Vicenç accentua el caràcter popular de la Festa Major d'Hivern

Els actes, que se celebraran del 22 al 25 de gener, arrencaran amb el pregó del futur responsable de Rodalies a Catalunya, Òscar Playà

L'auditori de la bibliotca acollirà una exposició de Jordi Viladoms

Regio7

Sant Vicenç de Castellet

Sant Vicenç de Castellet accentua el caràcter popular de la Festa Major d’Hivern que se celebrarà del 22 al 25 de gener. La festa incorpora, com a novetat principal, un sopar popular a Cal Soler el divendres a la nit abans del concert jove, en què es farà un tribut a Estopa, i tindrà com a pregoner el santvicentí Òscar Playà, director general de la xarxa de metro de TMB a Barcelona i futur responsable de la nova empresa Rodalies Catalunya.

El pregó donarà el tret de sortida a la festa, el dijous 22 de gener, a 2/4 d'1 del migdia a l'auditori de la biblioteca, després de la missa en honor a Sant Vicenç. A la tarda, hi haurà sardanes a Cal Soler, i la projecció de la pel·lícula «Del Revés 2», a l’auditori.

Divendres s’estrenarà la botifarrada popular a Cal Soler, que és la principal novetat de la festa. Serà a les 9 del vespre, i li agafarà el relleu el concert jove gratuït amb el grup Cacho a Cacho – Tribut a Estopa, a Cal Soler. Abans, hi haurà hagut un torneig de tenis taula i la inauguració d’una l’exposició del santvicentí Jordi Viladoms a l’auditori de la Biblioteca. A les 7, hi haurà el concert amb Koala Band, en què s’interpretaran les cançons en anglès que han treballat els alumnes de les tres escoles de Sant Vicenç.

Les activitats continuaran dissabte amb la gimcana familiar en espais públics Troba la Mola, i a la tarda, hi haurà teatre amb el grup Elenc la Roda de Castellgalí, un bingo musical a Cal Soler i un concert gratuït amb Natxo Tarrés & The Wireless que ret homenatge a Bob Marley.

Diumenge al matí s’estrenarà la caminada que resseguirà la ruta dels gronxadors panoràmics de Montserrat, es programarà una matinal de country, i una cercavila de gegants. El punt final serà el concert per a la gent gran amb l’Orquestra New Marabú a Cal Soler.

