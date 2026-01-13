Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El santvicentí Òscar Playà, futur responsable de Rodalies, serà el pregoner de les festes d'hivern al poble

L'enginyer, que fins ara dirigia la xarxa de metro de TMB, farà el pregó a l'auditori de la biblioteca el dijous 22 de gener a 2/4 d'1 del migdia

Carles Playà

Carles Playà / Xarxa "X"

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Sant Vicenç de Castellet

El santvicentí Òscar Playà, que properament serà nomenat conseller delegat de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya, protagonitzarà la setmana que ve el pregó de la Festa Major d'Hivern de Sant Vicenç de Castellet, la seva població natal l'any 1973, i en la qual encara manté un fort vincle. El pregó es farà el dijous 22 de gener, a 2/4 d'1 del migdia, a l'auditori de la biblioteca municipal.

Per pura coincidència, la tria de Playà com a pregoner de Sant Vicenç arriba en un moment àlgid en la seva carrera professional. I és que, la designació d'aquest enginyer de Telecomunicacions com a responsable de la nova empresa que gestionarà el servei de Rodalies i Regionals a Catalunya, no es va fer pública fins aquest dilluns, mentre que ja fa uns dies que l'Ajuntament de Sant Vicenç va acordar amb Playà que fos el pregoner, com a santvicentí i com a alt directiu de TMB, on estava vinculat fins ara.

Fa temps que Òscar Playà viu a Barcelona, però mai no ha oblidat les seves arrels santvicentines, entre altres coses perquè hi té vincles familiars i tot sovint se'l veu pel poble, passejant pels carrers o fins i tot per indrets significatius del seu entorn, com Vallhonesta. Aquest dilluns, el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciava el futur nomenament de Playà com a responsable de la nova empresa mixta que gestionarà Rodalies. Serà un dels quatre membres del seu consell d'administració escollits pel Govern, mentre que els altres quatre els triarà l'estat espanyol, que hi tindrà una participació del 51%.

Òscar Playà és enginyer de Telecomunicacions per la Salle- Universitat Ramon Llull. És executive Master en direcció pública d’ESADE i ha realitzat el programa de direcció general d’IESE. També ha ocupat diferents posicions dins de l’empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona, i ha estat a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) com a director de la T-mobilitat.

Com a directiu, l'avalen els més de vint anys d’experiència en gestió, coordinació i lideratge d’organitzacions en l’àmbit de la mobilitat ferroviària a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. És especialista en estratègia empresarial, estructures de gestió, transformació digital i cultural, i lideratge d’equips directius i organitzacions.

