Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
L'home ha estat trobat en una zona de difícil accés propera al carrer de Federica Montseny, a tocar de l'escola Ametllers, i ha estat traslladat d'urgència a l'hospital Althaia
Els Bombers han rescatat un home de 80 anys que es trobava en estat menys greu després d'haver perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). El senyor s'ha desplomat pels volts de les 12.13 h del migdia, en una zona de difícil accés propera al carrer de Federica Montseny, a tocar de l'escola d'infantil i primària Ametllers. Quan els Bombers han arribat a lloc, l'home ja havia recuperat la consciència i estava rebent atenció sanitària, però igualment ha hagut de ser traslladat a l'hospital Althaia de Manresa.
Els Bombers s'han activat amb dues dotacions terrestres, tot i que no han pogut arribar fins al punt exacte on l'home ha perdut la consciència.
