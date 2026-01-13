Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada

L'home ha estat trobat en una zona de difícil accés propera al carrer de Federica Montseny, a tocar de l'escola Ametllers, i ha estat traslladat d'urgència a l'hospital Althaia

Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques

Xavi Moraleda

Manresa

Els Bombers han rescatat un home de 80 anys que es trobava en estat menys greu després d'haver perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). El senyor s'ha desplomat pels volts de les 12.13 h del migdia, en una zona de difícil accés propera al carrer de Federica Montseny, a tocar de l'escola d'infantil i primària Ametllers. Quan els Bombers han arribat a lloc, l'home ja havia recuperat la consciència i estava rebent atenció sanitària, però igualment ha hagut de ser traslladat a l'hospital Althaia de Manresa.

Els Bombers s'han activat amb dues dotacions terrestres, tot i que no han pogut arribar fins al punt exacte on l'home ha perdut la consciència.

