El Bages brinda amb vermut per l'amor: tornen les cites ràpides després de l'èxit de la primera edició
El Mas de la Sala de Sallent acollirà de nou la trobada, que es va estrenar el passat 23 de novembre a la Catalunya Central amb més de 160 assistents
Entre copes i rialles, el Bages es prepara per convertir-se, un cop més, en l’epicentre de l’amor i la complicitat. El pròxim 1 de febrer, el Mas de la Sala de Sallent tornarà a ser l’escenari del Vermut per a solters i solteres, una proposta de citesrapides.cat que ja va triomfar a la tardor amb la primera edició, quan va reunir més de 160 participants. Es tracta d’una activitat pensada per a persones “obertes a l’amistat i a l’amor”, que tindrà lloc de dos quarts de dotze del migdia fins a les quatre de la tarda.
L’activitat s’estructura en dues parts. En primer lloc, es durà a terme una dinàmica de grups dividida en tres franges d’edat: de 28 a 37 anys, de 36 a 46 i de 46 a 58. Durant aquesta estona, l’organització promourà diferents canvis perquè les persones de cada grup es vagin coneixent entre si i introduirà temes de conversa per facilitar la interacció.
Un cop finalitzat aquest primer tram i amb un ambient ja més distès, arribarà el torn d’un PD que oferirà “els millors hits per ballar i xerrar” i continuar coneixent els assistents, aquesta vegada tots plegats. Després de la trobada, els participants podran marcar a través de la web les persones que els han cridat l’atenció i, si l’interès és mutu, es facilitaran els telèfons perquè puguin contactar-hi.
La inscripció a la trobada té un preu de 35 euros i inclou una consumició i aparcament. A banda, hi haurà barra oberta i opcions per a menjar. A través d'aquest enllaç es poden consultar les places disponibles i fer la reserva.
Un "match" cara a cara
En un món que tendeix a la digitalització, en un moment en què semblava que les relacions només podien buscar-se a través de la pantalla, sembla que estem tornant als orígens, al cara a cara. La prova és clara, projectes com el de citesrapides.cat han esdevingut una aclamada alternativa pels qui estan cansats de la fredor de les aplicacions. Però, per què aquest èxit? "Primer, és una injecció d'autoestima perquè arribes a un lloc on tothom té ganes de conèixer gent", explicava Pau Bartolí, un dels fundadors, just abans de la trobada del passat 23 de novembre. A més, destacava la "màgia del directe, on els mòbils no juguen, però sí que ho fan les mirades".
Les cites en directe, que en aquest cas són de set minuts, esdevenen una oportunitat per descobrir gent nova i evitar el desgast que poden generar les aplicacions per lligar: "És molt més divertit perquè el cara a cara dona més informació, tant si la persona t'encaixa com si no ho fa", concloïa un dels fundadors.
