Rescaten un excursionista de 68 anys a la Mola després d’una caiguda

L’home ha estat evacuat amb helicòpter després de rebre una primera atenció sanitària al lloc dels fets

Un helicòpter del servei d'emergències al cim de La Mola

Un helicòpter del servei d'emergències al cim de La Mola / Bombers de la Generalitat

Regió7

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimarts al matí un home de 68 anys que ha patit una caiguda mentre feia una excursió en grup a la Mola.

Els fets van tenir lloc a les 11.03 hores. En el dispositiu de rescat hi han treballat un helicòpter amb la unitat conjunta del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), així com una dotació terrestre dels Bombers de la Generalitat del parc de Matadepera.

Després de realitzar-li una primera atenció sanitària al lloc dels fets, l’home ha estat evacuat per garantir una atenció mèdica adequada.

