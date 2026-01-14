Súria celebra 140 anys del vot de poble amb la Festa de Sant Sebastià
Els actes, que comencen diumenge i s'allargaran fins al 25 de gener, també commemoraran el centenari d ela mort del surienc il·lustre Magí Fàbrega
Súria encetarà aquest diumenge, 18 de gener, una setmana d'activitats en honor a Sant Sebastià, a qui ara fa 140 anys el municipi li va prometre el record etern amb el vot de poble si deslliurava els seus habitants de la pesta. Aquesta efemèride estarà present en el programa, que enguany també dedicarà alguns actes a recordar Magí Fàbrega, advocat i directiu universitari surienc del qual es commemora el centenari de la seva mort.
La festa arrencarà aquest diumenge amb la cinquena "Súria Lastrema", una matinal dissenyada per fer-se caminant o corrent amb dos itineraris, de 15 i 8 quilòmetres que organitza el Centre Excursionista, i que començarà a 2/4 de 9 del matí des de la plaça de Sant Joan.
El programa es reprendrà el dia clau de la festa, per la diada de Sant Sebastià, el dimarts 20 de gener. A 3/4 de 10 hi haurà la tradicional galejada amb els Trabucaires del Tro Gros, que donarà pas a la missa de renovació del vot de poble, i la cercavila pels carrers. Hi participaran la Cobla Súria, els Geganters i Grallers del Poble Vell, els Geganters del Gorg de l'Olla, el Ball de Cascavells amb el Tro Gros, els Bastoners de l'Agrupació Sardanista, el grup de dansa del Foment Cultural, la colla castellera Salats, la xaranga BinBonBand, i la xaranga de l'Escola Municipal de Música. En acabat, hi haurà sardanes a la mateixa plaça, i a les 6 de la tarda, teatre, amb l'obra "Vilafranca. un dinar de festa Major", que també es representarà els dies 25 i 31 de gener, i 1 de febrer, al Teatre del Foment.
El record de Martí Fàbrega
Dijous 22, a les 7, s'inaugurarà l’exposició "Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat", a Cal Balaguer del Porxo, i després, a la Sala del Portal, tindrà lloc la xerrada "Magí Fàbrega: des de Cererols a la Universitat de Barcelona", a càrrec del regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega.
Els actes dedicats a l'advocat continuaran dissabte, 24 de gener, amb la visita patrimonial "Una passejada per Cererols: els paisatges de Magí Fàbrega", que convida a descobrir alguns indrets de Cererols que van ser l’entorn vital de Magí Fàbrega en la seva infantesa, com l’Església, cal Fàbrega i Cal Lladó, el cementiri, el camp Colomer, o la vinya del Cendra... Se sortirà a 2/4 de 10 del Rieral de Tordell.
Prèviament, divendres, haurà tingut lloc un concert del pianista i compositor surienc Mateu Peramiquel i Borjas, a les 8 del vespre a l'Església Parroquial de Sant Cristòfol. I finalment, diumenge 25 de gener, es farà la Cur(s)a del Còlera, a les 10 des de la plaça Major del Poble Vell. És una carrera en què els participants, a qui es convida a anar d'època, viatjaran a l'any 1885, quan l'epidèmia va arribar al poble.
