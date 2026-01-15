Un camió perd la càrrega a la C-25, a Artés, que impacta contra una furgoneta
El vehicle va impactar contra la barra lateral de l'eix Transversal i va deixar una vintena de planxes metàl·liques escampades per la carretera
Un camió va patir un accident aquest dimecres a la nit a l’eix Transversal (la C-25), a l’altura del km 147,3 en sentit Vic. Segons informen els serveis d’emergència, el vehicle va impactar contra la barra lateral de la carretera i va perdre la seva càrrega, formada per 20 planxes metàl·liques de 2,5 x 1,5 metres.
Part de la càrrega va arribar a impactar contra una furgoneta, tot i que no s’han registrat ferits.
Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat es van activar per retirar els materials i assegurar la zona.
