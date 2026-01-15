Cardona incrementa en un 13,6% els tiquets turístics venuts, els millors resultats dels darrers anys
En total, la Fundació Cardona Històrica ha realitzat 114.000 serveis turístics durant el 2025
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal és l’espai més visitat amb 71.000 tiquets
Regió7
La Fundació Cardona Històrica (FCH), entitat que gestiona el turisme a la vila ducal, ha tancat el 2025 amb un total de 114.000 serveis turístics realitzats, que representa un increment del 16,75% respecte al 2024. Pel que fa als tiquets turístics, se n'han venut 103.412, un 13,6% més que l'exercici anterior. Aquests resultats són els millors resultats del darrer lustre.
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal (PCMS) continua sent l’espai més visitat amb gairebé 71.000 tiquets venuts, xifra que representa un 10,8% més respecte al 2024. Tanmateix, el Castell de Cardona ha estat l’atractiu turístic que més ha crescut en termes relatius, amb un increment del 19,5%. Per la seva part, gairebé 3.000 persones han fet la visita guiada del centre històric de Cardona, xifra que també ha augmentat respecte a l'any anterior.
El 2025 ha comptat amb la realització de noves visites guiades que amplien l’oferta turística de Cardona com, per exemple, Les senyores de Cardona, una visita al centre històric, en clau femenina; o la de la Casa Combelles, una joia arquitectònica del s-XVII oberta al públic gràcies a un acord entre la FCH i la propietat.
A més, s’han tornat a programar visites temàtiques com la d’Orson Welles, els capvespres i el Nadal Medieval, totes elles al Castell de Cardona; o els secrets de la Cardona Medieval, al centre històric. “Tot plegat posa en relleu la gran oferta turística que brinda Cardona i que permet atreure a milers de visitants cada any”, assegura Francesc Ponsa, director general de la FCH.
La Setmana Santa del 2025 també va ser molt positiva. La FCH va oferir més de 260 visites guiades i es van vendre més de 7.000 tiquets turístics. Concretament, el Divendres Sant va significar el pic més alt de visitants dels darrers 14 anys amb més de 1.500 tiquets venuts en un sol dia.
Impuls a la sal
La sal de Cardona ha estat una de les grans protagonistes de l’any. D’una banda, la sal cardonina es va incorporar la llista de productes singulars de les comarques de Barcelona de la Xarxa de Productes de la Terra que impulsa la Diputació de Barcelona. Aquest tipus de productes tenen unes característiques pròpies i excepcionals i estan arrelats a un territori concret.
Per altra banda, la FCH va inaugurar l’Obrador de la Sal de Cardona dins el recinte del Parc Cultural de la Muntanya de Sal. Aquest espai ha permès un impuls a la comercialització de la sal com a producte gurmet, passant d’una producció inicial de 1.500 molinets l’any 2022 a tancar el 2025 amb 14.000.
També s’ha publicat la Guia de la Sal de Cardona, una nova publicació impulsada pel Consell Comarcal del Bages en el marc dels projectes del Rebost del Bages i del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. “Malgrat ser del sector de la sal, ens trobem en un moment molt dolç pel que fa a la potenciació del relat històric de la sal de Cardona com per a la comercialització de la sal com a producte gurmet”, apunta Francesc Ponsa.
De cara al 2026, la FCH vol potenciar el turisme de reunions i el de pantalla per atreure visitants en època de baixa estacionalitat. De la mateixa manera, es potenciarà l’àrea d’autocaravanes de la Coromina per donar resposta al creixement d’aquest tipus de turisme.
També es continuarà diversificant l’oferta de visites perquè Cardona continuï sent una destinació dinàmica i competitiva. “Estem satisfets amb el creixement de visitants i de l’impacte econòmic sobre el territori, però encara ens queda marge de millora per assolir les xifres prepandèmia del 2019, l’any de més visitants a Cardona. Continuarem treballant en aquesta línia”, afirma Francesc Ponsa.
