Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut a la CerdanyaAeroport del PratCites ràpidesPIB de ManresaAccident mortal a la C-16Grant GoldenBaxi Manresa
instagramlinkedin

Cardona incrementa en un 13,6% els tiquets turístics venuts, els millors resultats dels darrers anys

En total, la Fundació Cardona Històrica ha realitzat 114.000 serveis turístics durant el 2025

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal és l’espai més visitat amb 71.000 tiquets

Quatre persones gaudint d’una visital a la Muntanya de Sal de Cardona

Quatre persones gaudint d’una visital a la Muntanya de Sal de Cardona / Fundació Cardona Històrica

Regió7

Cardona

La Fundació Cardona Històrica (FCH), entitat que gestiona el turisme a la vila ducal, ha tancat el 2025 amb un total de 114.000 serveis turístics realitzats, que representa un increment del 16,75% respecte al 2024. Pel que fa als tiquets turístics, se n'han venut 103.412, un 13,6% més que l'exercici anterior. Aquests resultats són els millors resultats del darrer lustre.

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal (PCMS) continua sent l’espai més visitat amb gairebé 71.000 tiquets venuts, xifra que representa un 10,8% més respecte al 2024. Tanmateix, el Castell de Cardona ha estat l’atractiu turístic que més ha crescut en termes relatius, amb un increment del 19,5%. Per la seva part, gairebé 3.000 persones han fet la visita guiada del centre històric de Cardona, xifra que també ha augmentat respecte a l'any anterior.

Dos visitants a la Muntanya de Sal de Cardona

Dos visitants a la Muntanya de Sal de Cardona / Fundació Cardona Històrica

El 2025 ha comptat amb la realització de noves visites guiades que amplien l’oferta turística de Cardona com, per exemple, Les senyores de Cardona, una visita al centre històric, en clau femenina; o la de la Casa Combelles, una joia arquitectònica del s-XVII oberta al públic gràcies a un acord entre la FCH i la propietat.

A més, s’han tornat a programar visites temàtiques com la d’Orson Welles, els capvespres i el Nadal Medieval, totes elles al Castell de Cardona; o els secrets de la Cardona Medieval, al centre històric. “Tot plegat posa en relleu la gran oferta turística que brinda Cardona i que permet atreure a milers de visitants cada any”, assegura Francesc Ponsa, director general de la FCH.

La Setmana Santa del 2025 també va ser molt positiva. La FCH va oferir més de 260 visites guiades i es van vendre més de 7.000 tiquets turístics. Concretament, el Divendres Sant va significar el pic més alt de visitants dels darrers 14 anys amb més de 1.500 tiquets venuts en un sol dia.

Visita a la Casa Combelles, una edificació del segle XVII

Visita a la Casa Combelles, una edificació del segle XVII / Fundació Cardona Històrica

Impuls a la sal

La sal de Cardona ha estat una de les grans protagonistes de l’any. D’una banda, la sal cardonina es va incorporar la llista de productes singulars de les comarques de Barcelona de la Xarxa de Productes de la Terra que impulsa la Diputació de Barcelona. Aquest tipus de productes tenen unes característiques pròpies i excepcionals i estan arrelats a un territori concret.

Per altra banda, la FCH va inaugurar l’Obrador de la Sal de Cardona dins el recinte del Parc Cultural de la Muntanya de Sal. Aquest espai ha permès un impuls a la comercialització de la sal com a producte gurmet, passant d’una producció inicial de 1.500 molinets l’any 2022 a tancar el 2025 amb 14.000.

Sal de Cardona

Sal de Cardona / Fundació Cardona Històrica

També s’ha publicat la Guia de la Sal de Cardona, una nova publicació impulsada pel Consell Comarcal del Bages en el marc dels projectes del Rebost del Bages i del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. “Malgrat ser del sector de la sal, ens trobem en un moment molt dolç pel que fa a la potenciació del relat històric de la sal de Cardona com per a la comercialització de la sal com a producte gurmet”, apunta Francesc Ponsa.

De cara al 2026, la FCH vol potenciar el turisme de reunions i el de pantalla per atreure visitants en època de baixa estacionalitat. De la mateixa manera, es potenciarà l’àrea d’autocaravanes de la Coromina per donar resposta al creixement d’aquest tipus de turisme.

També es continuarà diversificant l’oferta de visites perquè Cardona continuï sent una destinació dinàmica i competitiva. “Estem satisfets amb el creixement de visitants i de l’impacte econòmic sobre el territori, però encara ens queda marge de millora per assolir les xifres prepandèmia del 2019, l’any de més visitants a Cardona. Continuarem treballant en aquesta línia”, afirma Francesc Ponsa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
  2. Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
  3. Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
  4. Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
  5. El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
  6. La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
  7. Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
  8. Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència

Militars espanyols esperen un imminent anunci d’enviament de tropes a Groenlàndia

Militars espanyols esperen un imminent anunci d’enviament de tropes a Groenlàndia

Roma i Haro pugen al segon lloc del Dakar i s'acosten a Al-Attiyah quan només falten dues etapes

Roma i Haro pugen al segon lloc del Dakar i s'acosten a Al-Attiyah quan només falten dues etapes

Aquesta és l’opció més barata de calefacció a casa: “És molt probable que estiguis pagant fins a un 50% més”

Aquesta és l’opció més barata de calefacció a casa: “És molt probable que estiguis pagant fins a un 50% més”

L'empresa anoienca Ocisport rep el premi a millor organització de l'Any Bike 2025

L'empresa anoienca Ocisport rep el premi a millor organització de l'Any Bike 2025

La botiga d’accessoris per a vehicles Sogo4x4 obrirà dissabte el primer taller i showroom de tot terrenys al Bages

La botiga d’accessoris per a vehicles Sogo4x4 obrirà dissabte el primer taller i showroom de tot terrenys al Bages

Un mosso salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona

Un mosso salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona

Pere Navarro, director de la DGT, sobre l’ús de les balises V-16: «Si tens una avaria i no la col·loques, et denunciaran perquè és obligatori per llei»

Pere Navarro, director de la DGT, sobre l’ús de les balises V-16: «Si tens una avaria i no la col·loques, et denunciaran perquè és obligatori per llei»

Polèmica a Tarragona per la "censura" a una comparsa del Carnaval per la seva sàtira de PortAventura

Polèmica a Tarragona per la "censura" a una comparsa del Carnaval per la seva sàtira de PortAventura
Tracking Pixel Contents