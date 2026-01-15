Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència

La plataforma citesrapides.cat es va estrenar a la Catalunya central el passat 23 de novembre amb una trobada que va congregar més de 160 solters

Ariadna Gombau

Sallent

En una societat cada vegada més cansada de les aplicacions per lligar, les trobades presencials guanyen protagonisme. Són activitats on es poden creuar mirades, compartir rialles i, potser, viure l’inici d’una història que valgui la pena recordar. Per això, propostes com les de citesrapides.cat s’estan consolidant com una alternativa molt valorada, amb resultats que parlen per si mateixos: en la primera edició del Vermut per a solters de la Catalunya Central, més de 160 persones es van reunir al Mas de la Sala de Sallent, i d’aquesta trobada van sorgir 66 matchs. Amb ganes de repetir l’èxit del passat 23 de novembre, s’ha anunciat una nova cita per a l'1 de febrer.

Més concretament, de les 167 persones que van assistir al primer Vermut, es van fer 66 matchs, una xifra molt elevada i positiva segons destaquen des de la mateixa plataforma. Per franges d’edat, en el grup de 28 a 37 anys hi van prendre part 45 persones i es van registrar 25 matchs; en el de 36 a 47 anys, amb 64 solters, van sorgir 23 matchs, i en els de 46 a 58 anys, amb 58 participants, es van comptabilitzar 18 matchs. Aquestes dades reflecteixen la vitalitat de les trobades presencials i confirmen que, al Bages, el vermut també pot tenir un toc d’amor.

Després d'haver tingut una gran rebuda amb un ple de reserves, el Mas de la Sala de Sallent tornarà a ser el punt de trobada per la segona edició del Vermut per a solters, que tindrà lloc l'1 de febrer. La inscripció ja està oberta a través de la web, amb un preu de 35 euros, que inclou una consumició i aparcament.

