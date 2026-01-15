El Consell del Bages vol combatre l’abandonament escolar i treballar pel benestar emocional dels joves
Són les prioritats del nou Pla Comarcal de Joventut des d'ara i fins al 2029
Regió7
El Consell Comarcal del Bages ha presentat el Pla Comarcal de Joventut, el full de ruta que marca les accions en l’àmbit de joventut fins el 2029 i que dona continuïtat a la línia de treball dels darrers anys però reforçant de manera clara tres àmbits prioritaris: el benestar emocional, la lluita contra l’abandonament prematur d’estudis i l’arrelament al territori, amb una atenció especial al relleu agrari i als municipis petits de la comarca.
El nou Pla consolida també les polítiques de prevenció de conductes de risc i consums, i ho fa amb una mirada més interseccional, orientada a reduir desigualtats i garantir que les accions arribin a tots els perfils de joventut.
“Aquest Pla ordena i enforteix el que ja estàvem fent, però amb més ambició: més coordinació, més equitat i més impacte real sobre la vida dels joves del Bages en àmbits tan importants com l’abandonament escolar, el benestar emocional i l’arrelament al territori”, destaca la responsable de Joventut, Cultura i Esports, Sílvia Tardà.
El Pla posa el focus en reptes que han guanyat pes en els darrers anys i que el Consell ja havia començat a abordar, però que ara passen a ocupar un lloc central. El primer pivota al voltant del benestar emocional i la salut, reforçant accions d’acompanyament, escolta i orientació, en coordinació amb els serveis educatius, socials i comunitaris. També es posa èmfasi en l’abandonament prematur d’estudis i es vol impulsar mesures d’acompanyament i assessorament, amb especial atenció a situacions de vulnerabilitat i en col·laboració amb centres educatius i ajuntaments. I el tercer pilar, l’arrelament i relleu agrari, amb el que es vol desplegar iniciatives per apropar oportunitats als municipis rurals, afavorir l’arrelament juvenil i donar suport a projectes vinculats al relleu generacional al sector agrari, amb vocació de fer-los accessibles també als municipis més petits.
Tardà afegeix que “quan parlem de joventut, parlem de futur. I al Bages el futur també passa perquè els joves puguin estudiar, sentir-se bé i imaginar-se una vida possible aquí, sigui a una ciutat o a un municipi rural”.
El Pla manté i enforteix les polítiques de prevenció vinculades a l’oci, els consums i les conductes de risc, amb l’objectiu de reforçar els entorns segurs, la informació útil i l’acompanyament quan cal. Aquesta línia de treball es desplegarà amb accions coordinades amb municipis, serveis especialitzats i agents comunitaris.
