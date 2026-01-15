Cremen dos contenidors en 20 minuts a Manresa
Els Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció de les flames als carrers Sarret i Arbós i Cintaires
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest vespre de dijous en l'extinció de les flames a dos contenidors d'escombraries a Manresa. El primer d'ells ha estat alertat pocs minuts abans de 2 quarts de vuit del vespre a la confluència dels carrers Sarret i Arbós i Sant Josep. Quan ha arribat el camió dels Bombers, el contenidor pràcticament no tenia flama, i les tasques d'extinció han estat força ràpides.
Tant que a les 19,46 h. quan s'ha donat l'avís d'un altre foc a un altre contenidor, aquest cop al carrer Cintaires, davant l'Ateneu, hi ha pogut anar el mateix vehicle.
Aquest cop sí que el contenidor, de paper, estava en flames i provocava una intensa fumera. La dificultat en aquest cas era la proximitat de vehicles aparcats a la zona del foc, tot i que finalment les flames no s'han propagat.
Es dona la circumstància que el dimecres, també al vespre, els Bombers van haver de treballar en un altre foc de contenidor, aquest cop al carrer del Canonge Muntanyà.
