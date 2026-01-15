Un jutge que va exercir a Manresa és el nou director de l'Oficina Antifrau de Catalunya
Josep Tomàs Salàs va prendre possessió del càrrec de director de l'OAC garantint "rigorosa lleialtat institucional i neutralitat política"
ACN
El qui va ser jutge de Manresa, Josep Tomàs Salas, va prendre possessió aquest dimecres del càrrec en un acte al Parlament. Ho va fer agraint la feina al seu predecessor, Miguel Ángel Gimeno, i garantit "rigorosa lleialtat institucional i neutralitat política". Durant el seu discurs, Salàs recordava que Gimeno va assumir el càrrec el 2016 en un moment difícil per a l'oficina, en relació amb la polèmica i presumptes irregularitats del director del moment, Daniel de Alfonso.
Salàs ha estat magistrat titular del jutjat penal número 22 de Barcelona, també ha exercit de magistrat a Manresa, Vic i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En concret, al TSJC, entre 2011 i 2016, va ser lletrat adscrit a la presidència. Anteriorment, va treballar com a lletrat de l'administració de Justícia (2008-2010) i com a advocat entre 1996 i 2008.
El nou director ha afirmat que l'objectiu no és altre que "consolidar definitivament" l'OAC, que ha destacat que és una eina d'integritat pública i de qualitat democràtica del país. Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, va apuntar que l'acte es produeix en un moment en què la democràcia "està severament amenaçada a escala mundial".
D'altra banda, el Govern ha inclòs a l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic -llei d'acompanyament dels pressupostos- una modificació legislativa per tal que els imports provinents de les sancions imposades per l'OAC es destinin a accions "que tinguin per objecte la protecció de les persones alertadores i la lluita contra la corrupció", efectuades per l'Autoritat Independent de Protecció de les Persones Alertadores.
El desembre del 2025 va transcendir que Antifrau havia multat per primera vegada una empresa per prendre represàlies contra una alertadora. La sanció imposada va ser inicialment de 800.000 euros, però l'empresa va presentar al·legacions i va poder-la rebaixar a 600.000 euros.
En paral·lel, l'avantprojecte de llei del sistema d'alertes i de protecció de les persones que alertin sobre possibles infraccions normatives o irregularitats es troba en fase prèvia de consulta.
