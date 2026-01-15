La línia Llobregat-Anoia de FGC va fregar els 30 milions de viatges el 2025
L'increment en l'últim any ha estat del 2,8%, amb prop de 800.000 viatges, especialment en estacions com Castellbell i Manresa
La línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat, ha tancat l’any 2025 amb un total de 29.431.763 viatges, que suposen un 2,8% més que el 2024, amb un increment de gairebé 800.000. Són els resultats que ha donat a conèixer aquest dijous la Generalitat, i que constaten un augment generalitzat de la demanda en el conjunt de les línies de FGC, que ha assolit un nou rècord anual, superant per primera vegada en la història els 100 milions de viatges.
Amb aquestes dades, la línia Llobregat-Anoia ha experimentat una evolució creixent respecte a l'any 2024, que s'ha deixat notar espacialment en poblacions com Castellbell i el Vilar (20%), Manresa (15,8%), Sant Vicenç de Castellet (14,5%), Vallbona d’Anoia (13,6%), Capellades (9,1%) i Abrera (8,5%), que han tingut creixements superiors a la mitjana de la resta d'estacions. Tanmateix, aquest 2,8 % d'increment en sls ramals que van cap a Manresa i Igualada, és inferior a l'experimentat per la línia Lleida-La Pobla de Segur, que ha augmentat un 9,1%, la línia Barcelona-Vallès (+3,4%), o que el conjunt de línies metropolitanes de FGC (de Martorell en avall), que han tinghut un 3,2% més de viatges.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, ha destacat que "les dades de demanda de Ferrocarrils són històriques: per primera vegada, hem arribat als 100 milions de viatges a les Línies Metropolitanes i a la línia Lleida-La Pobla encadenem el quart any consecutiu de rècord de demanda amb prop de 487.000 usuaris". En aquest sentit, Ruiz ha assegurat que "aquests resultats ens esperonen a continuar treballant per oferir un servei d’excel·lència que fidelitza usuaris i en capta de nous alhora que registra uns índexs altíssims pel que fa a la puntualitat i a la qualitat de totes les línies".
Més del 99% de puntualitat
D’altra banda, i segons fonts de la Generalitat, l’Índex de Puntualitat de Ferrocarrils ha incrementat aquest 2025 els resultats de l’any anterior i ha superat el 99% a totes les línies. En concret, ha estat d’un 99,78% a la línia Barcelona-Vallès, d’un 99,22% a la línia Llobregat-Anoia i d’un 99,07% a la línia Lleida-La Pobla de Segur. L’Índex de Puntualitat considera el retard d’una circulació a partir dels 3 minuts.
Pel que fa a l’Índex de Control de Qualitat, que permet a FGC controlar diàriament i de manera objectiva el nivell de qualitat assolit respecte al teòric ofert tenint en compte l’impacte en el client, s’ha mantingut a un nivell molt elevat a totes les línies. En concret, ha estat del 99,43% a la línia Barcelona-Vallès, del 99,12% a la línia Llobregat-Anoia, i del 99,76% a la línia Lleida-La Pobla de Segur.
