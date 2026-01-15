Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut a la CerdanyaAeroport del PratCites ràpidesPIB de ManresaAccident mortal a la C-16Grant GoldenBaxi Manresa
instagramlinkedin

El navassenc Christian Betoret opta a Millor Sommelier de Catalunya 2026

És un dels dotze aspirants al concurs, que es farà en al marc del Fórum Gastronòmic Girona el dilluns 9 de febrer

El sommelier navassenc Christian Betoret

El sommelier navassenc Christian Betoret / Arxiu | Oscar Bayona

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Navàs

Christian Betoret, de Navàs, és un dels dotze sommeliers professionals, homes i dones, que pugnaran per obtenir el reconeixement com a Millor Sommelier de Catalunya 2026, en el concurs que organitza l’Associació Catalana de Sommeliers (ACS) i que es desenvoluparà en el marc del Fòrum Gastronòmic Girona, el dilluns 9 de febrer.

Betoret, que actualment treballa com a sommelier i responsable d'esdeveniments, competirà al costat d'altres professionals de reconegut prestigi dins del sector. Pel que fa a la demarcació de Barcelona, també participen en el concurs Albert Señor Casamitjana, Chus Brion, Erika Budria Becker, Ernesto Vega Viteri, i Evgeniya Shibaeva, tots establerts a la capital catalana, així com Enric Santisteban de Vilafranca del Penedès. Des de terres tarragonines hi haurà Anna Casabona París de Valls i Toni Trullos de Falset. Mentre que Joan Seuma Perat, de Rosselló, i Jordi Martinez Llordella, de Guissona, seran els representants lleidatans d’aquesta edició. Les comarques gironines tindran de representant a Paula Cuenda Lucena que arribarà des de Sant Feliu de Guíxols.

La competició es desenvoluparà en dues fases de matí i tarda. En una primera semifinal, a les 10 del matí, tots els participants s'enfrontaran a dues proves a una de les sales de la fira. Primer hauran de fer un examen escrit, i després un de pràctic que consistirà en el tast comentat de tres begudes, dos vins i un tercer producte que hauran d'identificar. Pel que fa als vins, n'hauran de comentar un en llengua estrangera.

En aquesta fase matinal eliminatòria el comitè tècnic seleccionarà els tres millors concursants, que seran els que passaran a la final de la tarda, que començarà a 2/4 de 4, amb unes proves de la final davant de tots els companys i del públic assistent. És una final pràctica que tindrà una prova sorpresa i una de servei, un tast i identificació de productes, la correcció d'una carta errònia, una presa de comanda i maridatge, i una prova de decantació i estil.

Pel que fa al jurat, estarà format per sommeliers professionals i antics guanyadors del concurs. L’organització anunciarà el guanyador o guanyadora d'aquesta edició al sopar de la Nit del Sommelier.

Christian Betoret Pérez és sommelier per l’Escola Joviat i màster en Direcció de Restauració a EADA Business School. Ha estat també coordinador de qualitat, maître i encarregat general al restaurant Mas-Nou Sallent i ha coordinat l’atenció al client del restaurant El Celler de Manresa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
  2. Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
  3. Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
  4. Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
  5. El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
  6. La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
  7. Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
  8. L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre

Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge que explotaria una bomba

Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge que explotaria una bomba

El navassenc Christian Betoret opta a Millor Sommelier de Catalunya 2026

El navassenc Christian Betoret opta a Millor Sommelier de Catalunya 2026

Barcelona veta les rutes de borratxera a tota la ciutat i durant les 24 hores

Barcelona veta les rutes de borratxera a tota la ciutat i durant les 24 hores

La nova ordenança de civisme de Barcelona entrarà en vigor el 15 de febrer amb multes més elevades

La nova ordenança de civisme de Barcelona entrarà en vigor el 15 de febrer amb multes més elevades

Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles

Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles

Mor Irene de Grècia, la germana de la reina Sofía

Mor Irene de Grècia, la germana de la reina Sofía

Queixes de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família pels cotxes que aparquen en un solar i malmeten la vorera

Queixes de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família pels cotxes que aparquen en un solar i malmeten la vorera

L’edificació a la Catalunya Central augmenta i registra la millor xifra des del 2019

L’edificació a la Catalunya Central augmenta i registra la millor xifra des del 2019
Tracking Pixel Contents