El navassenc Christian Betoret opta a Millor Sommelier de Catalunya 2026
És un dels dotze aspirants al concurs, que es farà en al marc del Fórum Gastronòmic Girona el dilluns 9 de febrer
Christian Betoret, de Navàs, és un dels dotze sommeliers professionals, homes i dones, que pugnaran per obtenir el reconeixement com a Millor Sommelier de Catalunya 2026, en el concurs que organitza l’Associació Catalana de Sommeliers (ACS) i que es desenvoluparà en el marc del Fòrum Gastronòmic Girona, el dilluns 9 de febrer.
Betoret, que actualment treballa com a sommelier i responsable d'esdeveniments, competirà al costat d'altres professionals de reconegut prestigi dins del sector. Pel que fa a la demarcació de Barcelona, també participen en el concurs Albert Señor Casamitjana, Chus Brion, Erika Budria Becker, Ernesto Vega Viteri, i Evgeniya Shibaeva, tots establerts a la capital catalana, així com Enric Santisteban de Vilafranca del Penedès. Des de terres tarragonines hi haurà Anna Casabona París de Valls i Toni Trullos de Falset. Mentre que Joan Seuma Perat, de Rosselló, i Jordi Martinez Llordella, de Guissona, seran els representants lleidatans d’aquesta edició. Les comarques gironines tindran de representant a Paula Cuenda Lucena que arribarà des de Sant Feliu de Guíxols.
La competició es desenvoluparà en dues fases de matí i tarda. En una primera semifinal, a les 10 del matí, tots els participants s'enfrontaran a dues proves a una de les sales de la fira. Primer hauran de fer un examen escrit, i després un de pràctic que consistirà en el tast comentat de tres begudes, dos vins i un tercer producte que hauran d'identificar. Pel que fa als vins, n'hauran de comentar un en llengua estrangera.
En aquesta fase matinal eliminatòria el comitè tècnic seleccionarà els tres millors concursants, que seran els que passaran a la final de la tarda, que començarà a 2/4 de 4, amb unes proves de la final davant de tots els companys i del públic assistent. És una final pràctica que tindrà una prova sorpresa i una de servei, un tast i identificació de productes, la correcció d'una carta errònia, una presa de comanda i maridatge, i una prova de decantació i estil.
Pel que fa al jurat, estarà format per sommeliers professionals i antics guanyadors del concurs. L’organització anunciarà el guanyador o guanyadora d'aquesta edició al sopar de la Nit del Sommelier.
Christian Betoret Pérez és sommelier per l’Escola Joviat i màster en Direcció de Restauració a EADA Business School. Ha estat també coordinador de qualitat, maître i encarregat general al restaurant Mas-Nou Sallent i ha coordinat l’atenció al client del restaurant El Celler de Manresa.
