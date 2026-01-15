El Parc de Nadal de Santpedor ha rebut més de mil infants aquestes festes
Enguany s'han venut gairebé 150 entrades diàries per participar en l'oferta de jocs
Regió7
El Parc de Nadal del Món del Joc de Santpedor, que durant les tardes d'aquestes festes s'ha celebrat al pavelló Rafa Martínez ha acollit més de mil infants i joves en la campanya nadalenca d'enguany. S'han venut gairebé 150 entrades diàries de mitjana.
Enguany, els assistents podien gaudir de la novetat de la cursa d’obstacles del wipe-out, zona d’inflables terrestres de Rugbi i Eliminator, el xutòmetre i els Basket challenge. A més, cada dos dies hi havia dues noves propostes lúdiques per diversificar el Parc de Nadal i mantenir l’interès dels nens i nenes que repetien algunes tardes. Tampoc no hi van faltar el pintacares, els inflables i la zona de tallers.
En aquesta edició, es va redistribuir la zona dels adults a dalt a les grades amb espai de cafeteria. D’aquesta manera, hi havia més espai a la pista perquè nens i nenes gaudissin de les activitats.
